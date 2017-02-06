Взрыв прогремел во Львове (фото)
Из окон квартиры на третьем этаже жилого дома вылетели все стекла. На месте работали несколько пожарных машин и полиция
Фото: Igor Zinkevych / Varta 1, соцсети
Фото: Igor Zinkevych / Varta 1, соцсети
Фото: Igor Zinkevych / Varta 1, соцсети
Фото: Igor Zinkevych / Varta 1, соцсети
Фото: Igor Zinkevych / Varta 1, соцсети
Фото: Igor Zinkevych / Varta 1, соцсети
В многоэтажке Львова прогремел взрыв.
Как сообщили сайту "Сегодня.ua" в пресс-службе ГСЧС Львовской области, инцидент произошел около 16:00 на улице Выговского, 3а.
По предварительной информации, в квартире на третьем этаже могла взорваться газовая колонка.
Жертв нет. Подробности происшествия спасатели обещают сообщить позже.
В соцсетях свидетели отмечают, что из окон квартиры на третьем этаже дома вылетели все стекла. На месте работали несколько пожарных машин и полиция. В квартире на момент взрыва никого не было.
Напомним, в Винницкой области в руках у юноши взорвалась граната. В результате парень погиб мгновенно. Также пострадали две девушки 28 и 20 лет.
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