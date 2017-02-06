Взрыв прогремел во Львове (фото)

Сегодня, 16:57

Из окон квартиры на третьем этаже жилого дома вылетели все стекла. На месте работали несколько пожарных машин и полиция


Фото: Igor Zinkevych‎ / Varta 1, соцсети

Фото: Igor Zinkevych‎ / Varta 1, соцсети

Фото: Igor Zinkevych‎ / Varta 1, соцсети

Фото: Igor Zinkevych‎ / Varta 1, соцсети

Фото: Igor Zinkevych‎ / Varta 1, соцсети

Фото: Igor Zinkevych‎ / Varta 1, соцсети

В многоэтажке Львова прогремел взрыв.

Как сообщили сайту "Сегодня.ua" в пресс-службе ГСЧС Львовской области, инцидент произошел около 16:00 на улице Выговского, 3а.

По предварительной информации, в квартире на третьем этаже могла взорваться газовая колонка.

Жертв нет. Подробности происшествия спасатели обещают сообщить позже.

В соцсетях свидетели отмечают, что из окон квартиры на третьем этаже дома вылетели все стекла. На месте работали несколько пожарных машин и полиция. В квартире на момент взрыва никого не было.

Напомним, в Винницкой области в руках у юноши взорвалась граната. В результате парень погиб мгновенно. Также пострадали две девушки 28 и 20 лет. 
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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