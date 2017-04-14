Взрыв во Львовской области: мужчина погиб мгновенно

Сегодня, 10:03

На первом этаже частного жилого дома взорвался отопительный котел 

Проводится проверка. Фото: kremen.today
Проводится проверка. Фото: kremen.today

Во Львовской области в результате взрыва отопительного котла погиб мужчина.

Инцидент произошел вчера вечером в частном доме, в с. Турады Жидачовского района. Об этом в соцсети сообщает Департамент по вопросам гражданской обороны Львовской облгосадминистрации.

"13 апреля в 20:45 ч. в частном двухэтажном жилом доме, на первом этаже, в помещении котельной произошел взрыв твердотопливного котла без последующего горения. В результате взрыва владелец дома 1956 года рождения погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Сейчас причины возникновения взрыва выясняются, проводится проверка.

Напомним, вчера во Львовской области, в городе Стрый, с крыши девятиэтажного жилого дома упала несовершеннолетняя девушка. От полученных травм 14-летняя школьница умерла.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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