Взрыв во Львовской области: мужчина погиб мгновенно

Во Львовской области в результате взрыва отопительного котла погиб мужчина.

Инцидент произошел вчера вечером в частном доме, в с. Турады Жидачовского района. Об этом в соцсети сообщает Департамент по вопросам гражданской обороны Львовской облгосадминистрации.

"13 апреля в 20:45 ч. в частном двухэтажном жилом доме, на первом этаже, в помещении котельной произошел взрыв твердотопливного котла без последующего горения. В результате взрыва владелец дома 1956 года рождения погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Сейчас причины возникновения взрыва выясняются, проводится проверка.

Напомним, вчера во Львовской области, в городе Стрый, с крыши девятиэтажного жилого дома упала несовершеннолетняя девушка. От полученных травм 14-летняя школьница умерла.