"Я вор" – на Закарпатье устроили самосуд над грабителем

На Закарпатье в поселке Солотвино местные жители поймали "на горячем" мужчину, укравшего велосипед и устроили над ним самосуд. После вынесения "приговора" грабителя заставили стоять в центре поселка с табличкой на груди "Я вор". Об этом сообщает Варта-1 на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно в Горловке Донецкой области местные жители устроили самосуд и тяжело ранили двух россиян. Инцидент произошел после того, как члены незаконных вооруженных формирований попытались изнасиловать молодую девушку.