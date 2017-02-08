"Я вор" – на Закарпатье устроили самосуд над грабителем

Сегодня, 11:42

Укравшего  велосипед мужчину заставили стоять в центре города с "позорной" табличкой

Закарпатцы самостоятешльно нак5азали вора. Фото: Варта-1
Закарпатцы самостоятешльно нак5азали вора. Фото: Варта-1

На Закарпатье в поселке Солотвино местные жители поймали "на горячем" мужчину, укравшего велосипед и устроили над ним самосуд. После вынесения "приговора" грабителя заставили стоять в центре поселка с табличкой на груди "Я вор". Об этом сообщает Варта-1 на своей странице в Facebook.

1_13

Напомним, недавно в Горловке Донецкой области местные жители устроили самосуд и тяжело ранили двух россиян. Инцидент произошел после того, как члены незаконных вооруженных формирований попытались изнасиловать молодую девушку.
фото, вор, Закарпатье, самосуд

Вы сейчас просматриваете новость ""Я вор" – на Закарпатье устроили самосуд над грабителем". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

На Закарпатье появились полицейские-школьники

Сегодня, 07:45

Учащиеся будут ходить на уроки в форме и ловить прогульщиков. Психологи: это может привести к расколу среди детей

Происшествия и криминал

Мужчину задержали. Фото: полиция

В Житомире преступник спрятался от полиции в диване

Сегодня, 03:15

45-летний житель областного центра находился в розыске за кражу; его задержали и доставили в городской отдел полиции

Запад

Детей оставили на пару минут без присмотра. Фото: sovet.kidstaff.com.ua

На Закарпатье 3-летняя девочка задушила подушкой родного брата

Вчера, 15:35

Мальчик громко плакал, пока мама ненадолго отлучилась,  и сестра положила ему на лицо подушку

Происшествия

Вора приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества

В Киеве на восемь лет посадили вора элитных украшений

Вчера, 17:03

Мужчина выбирал ювелирные магазины с минимумом охраны и, отвлекая внимание продавцов, похищал самые ценные украшения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования