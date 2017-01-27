Заммэра Ужгорода Иштван Цап пришел в прокуратуру после скандала со взяткой (видео)

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Сегодня, 17:07

Скандал вокруг чиновников ужгородской мэрии разразился два дня назад


Подозреваемый в коррупции заместитель ужгородского мэра Иштван Цап добровольно явился на допрос в прокуратуру. Заверил: взяток не брал, из страны не убегал.

Скандал вокруг чиновников ужгородской мэрии разразился два дня назад. В прокуратуре заявили: заместителя мэра и еще нескольких депутатов подозревают в причастности к коррупционной схеме по лоббированию земельных вопросов.

Заместитель ужгородского мэра Иштван Цап сегодня утром сам пришел в областную прокуратуру заявить, что подозрения – безосновательны. А заявления генпрокурора о его бегстве из страны – неправда.

"Официально по сегодняшний день я в командировке, которая была запланирована задолго до этих событий. Нами было инициировано мораторий на выделение свободной земли. Каждое подобное решение – это конфликт, серьезный конфликт по распределению тех ресурсов, которые еще остались в городе. Есть определенные основания считать, что это довольно хорошо срежиссированная ситуация", – заявил Иштван Цап, заместитель ужгородского городского головы.

В то же время, Иштван Цап не возражает: ему действительно предлагали взятку. Тем не менее, он отказался. Однако прокуроры в это не поверили. Уже сегодня намерены подать ходатайство в суд об отстранении заместителя мэра от занимаемой должности и взятии его под стражу.

"Мы считаем, что он скрывался – самовольное оставление этого мероприятия, на котором он был в Киеве, после начала следственных действий в ужгородском горсовете. Нами было установлено, где он находится в Киеве, и соответственно в дальнейшем опять же уехал, чтобы его найти в Житомире", – сказал Андрей Манькута, заместитель прокурора Закарпатской области.

Напомним, с обысками в ужгородскую мэрию следователи прокуратуры и СБУ наведались в среду. Изымали документацию на землю в кабинете заместителя городского головы Иштвана Цапа. Тогда областной прокурор заявил: некоторых чиновников подозревают в лоббировании интересов местных предпринимателей – речь идет о незаконном предоставлении земли. В этом деле уже задержали двух подозреваемых. А именно – посредника, который должен был передать часть взятки, и депутата горсовета Станислава Пономарева.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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