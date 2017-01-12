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Запад Украины вновь накрывают снегопады: для больших машин закрыты дороги (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/6_main.1484231909.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/6_tn.1484231909.jpg Запад Ограничения для езды на большегрузном транспорте ввели в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

Запад Украины вновь накрывают снегопады: для больших машин закрыты дороги (фото,видео)

Сегодня, 17:22

Ограничения для езды на большегрузном транспорте ввели в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

В западных областях Украины вновь ухудшается  погода. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 13 января в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаються снегопады, метели, местами, снег с дождем, возможна гололедица, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"13-14 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей прогнозируются снегопады и метели. В связи с этим ожидается третий уровень лавиноопасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", – сообщает пресс-служба Укравтодора.

В  связи с этим,  в Закарпатской области временно ограничивается движение для большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автодороге  Н-09  - "Мукачево – Рахив – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин– Львов",  а также  въезд из Ивано-Франковской на Закарпатье.

В свою очередь спасатели сообщают, что за сегодняшний день, 12 января, подразделения ГСЧС отбуксировали 18 автомобилей, которые не могли выбраться из "снежных ловушек".

Напомним, недавно  в четырех областях Украины из-за снегопадов было ограничено движение транспорта  на автодорогах.
погода, Закарпатье, снег, дороги

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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