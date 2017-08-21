Похороны жертвы скандального ДТП возле Львова: девушка была классным айтишником и водителем со стажем

Сегодня, 13:27

Наталью Трилу похоронили в родном селе, процессия растянулась почти на километр

Погибшая Наталья сама заработала на автомомбиль. Фото: соцсети
Погибшая Наталья сама заработала на автомомбиль. Фото: соцсети

Во Львовской области в селе Ямельня похоронили Наталью Трилу – жертву ДТП с участием автомобиля, принадлежащего президенту ФК "Карпаты" Петру Дыминскому.

"Похороны состоялись 20 августа около 11.00. Было очень много людей – как родственников, друзей, так и сотрудников по IT-компаниям, где Наталья работала. Процессия из дома к церкви растянулась почти на километр. Хоронили девушку в свадебном платье", – рассказала "Сегодня" одна из бывших сотрудниц погибшей Надежда.

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По словам нашей собеседницы, Наталья закончила "Львовскую политехнику", факультет  прикладной лингвистики, в компании SoftServe работала тех-райтером (составляла техническую документацию), очень хорошо знала английский, часто бывала в заграничных командировках, сама себе заработала на автомобиль, стаж вождения – более пяти лет, жила  в селе Ямельня вместе с мамой. В последнее время работала в компании "Консенсия".

Кроме этого, как сообщили  "Сегодня", никто с не связывался с родственниками погибшей, чтобы, к примеру, оплатить похороны или предложить другую помощь.

Напомним, полицейские и родственники просят откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого погибла 31-летняя женщина-водитель.
ДТП, Львов, Карпаты, похороны, автомобиль

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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