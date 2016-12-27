Житель Львовской области после прогулки на полигоне остался без рук
Мужчина принес домой с территории Яворивского полигона неизвестный предмет
В поселке Немиров Яворивского района произошло ЧП. Один из местных жителей месяц назад принес с территории полигона боеприпас в виде трубки с отверстиями, наполненной неизвестным веществом.
На днях он начал распиливать боеприпас и он взорвался. В результате мужчина потерял обе конечности.
"В полицию поступило сообщение от дежурного врача местной больницы, что в медицинское учреждение доставлен 33-летний житель поселка Немиров с диагнозом "огнестрельные раны обеих конечностей", – сообщает львовская полиция.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, недавно на военном полигоне Международного центра миротворчества и безопасности от взрыва снаряда пострадали трое военных.
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