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Житель Львовской области после прогулки на полигоне остался без рук http://www.segodnya.ua/img/article/7835/24_main.1482840104.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/24_tn.1482840104.jpg Запад Мужчина принес домой с территории  Яворивского  полигона  неизвестный предмет

Житель Львовской области после прогулки на полигоне остался без рук

Вчера, 13:59

Мужчина принес домой с территории  Яворивского  полигона  неизвестный предмет

&quot;Железка&quot; взорвалась прямо в руках мужчины. Фото: pixabay.com
"Железка" взорвалась прямо в руках мужчины. Фото: pixabay.com

В поселке Немиров Яворивского района произошло ЧП. Один из местных жителей месяц назад принес с территории полигона боеприпас в виде трубки с отверстиями, наполненной неизвестным веществом.

На днях он начал распиливать боеприпас и он взорвался. В результате мужчина потерял обе конечности.

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача местной больницы, что в медицинское учреждение доставлен 33-летний житель поселка Немиров с диагнозом "огнестрельные раны обеих конечностей", – сообщает львовская полиция.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно на военном полигоне Международного центра миротворчества и безопасности от взрыва снаряда пострадали трое военных.
взрыв, Львов, ЧП, полигон, руки, боеприпас

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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