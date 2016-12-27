Житель Львовской области после прогулки на полигоне остался без рук

В поселке Немиров Яворивского района произошло ЧП. Один из местных жителей месяц назад принес с территории полигона боеприпас в виде трубки с отверстиями, наполненной неизвестным веществом.

На днях он начал распиливать боеприпас и он взорвался. В результате мужчина потерял обе конечности.

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача местной больницы, что в медицинское учреждение доставлен 33-летний житель поселка Немиров с диагнозом "огнестрельные раны обеих конечностей", – сообщает львовская полиция.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно на военном полигоне Международного центра миротворчества и безопасности от взрыва снаряда пострадали трое военных.