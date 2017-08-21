Житель Львовской области после укуса змеи попал в реанимацию

Сегодня, 11:10

31-летний мужчина  во время прогулки был ужален в левую стопу

Укус гадюки может быть очень опасным. Фото: nashzeleniymir.ru
Укус гадюки может быть очень опасным. Фото: nashzeleniymir.ru

Во Львовской области змея атаковала 31-летнего мужчину, после чего он попал в реанимацию.

"20 августа около семи вечера в Сколевскую районную больницу госпитализировали жителя села Дубина", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

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Мужчина во время прогулки был ужален змеей в левую стопу. Состояние пострадавшего, по информации медиков,  средней тяжести.

Напомним, в Ивано-Франковкой области змея напала на 8-летнего мальчика, после чего парня доставили в больницу.
Львов, больница, реанимация, змея

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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