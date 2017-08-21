Житель Львовской области после укуса змеи попал в реанимацию

31-летний мужчина во время прогулки был ужален в левую стопу

Во Львовской области змея атаковала 31-летнего мужчину, после чего он попал в реанимацию.

"20 августа около семи вечера в Сколевскую районную больницу госпитализировали жителя села Дубина", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

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Мужчина во время прогулки был ужален змеей в левую стопу. Состояние пострадавшего, по информации медиков, средней тяжести.

Напомним, в Ивано-Франковкой области змея напала на 8-летнего мальчика, после чего парня доставили в больницу.