Житель Львовской области убил и утопил свою новую пассию

В Тернопольской области молодой мужчина жестоко расправился со своей новой пассией. Тело погибшей с огромным камнем на шее обнаружили в озере Зборовского района.

"Жертва и убийца начинали общаться на сайте знакомств. Оба проживали во Львовской области, но о встрече договорились на территории соседней, в селе Калиновка Зборовского района, где у мужчины находится семейное подворье", – сообщает тернопольская полиция.

26-летний львовянин находился в селе с 4-летним ребенком, оставив беременную жену в больнице. 38-летняя женщина приехала к нему около полуночи, 17 августа. Автобусом добралась до Золочева, а оттуда – на такси.

Мужчина, готовясь ко встрече с женщиной, приобрел бутылку вина и шоколадку, но в дом ее приглашать не стал из-за ребенка. На берегу озера они распили алкоголь, искупались, а затем женщина начала ссору, почему ее держат на улице.

В ответ он ударил гостью кулаком в лицо, а когда она пригрозила полицией, начал ее душить. Рот жертвы закрыл клейкой лентой. Когда та перестала дышать, бросил в воду. Тело сразу всплыло, поэтому он поднял из воды 14-килограммовый камень и замотал в футболку жертвы.

Страшный груз преступник сбросил с дамбы в водоем, и пошел к ребенку спать. Еще пару дней "семьянин" оставался в Калиновке, а во Львов поспешил в воскресенье, когда из озера достали тело и приехали полицейские.

22 августа изверга задержали во Львове. Также выяснилось, что он уже не в первый раз нарушает закон.Задержанному объявили о подозрении в умышленном убийстве и заключили под стражу.

Напомним, в Тернопольской области 34-летний мужчина до смерти избил свою жену, оставив сиротой 4-летнюю дочь.