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Житель Ровно в багажнике иномарки перевозил крупную партию янтаря и наркотики (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/13_main.1485178736.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/13_tn.1485178736.jpg Запад Стоимость  метамфетамина, найденного полицейскими, составляет  около 30 тысяч гривен

Житель Ровно в багажнике иномарки перевозил крупную партию янтаря и наркотики (фото)

Сегодня, 18:37

Стоимость  метамфетамина, найденного полицейскими, составляет  около 30 тысяч гривен

В Ровно полицейские остановили автомобиль, в котором водитель вез около двух килограмм янтаря, оружие  и наркотики.

"Правоохранители на улице Черновола заметили автомобиль Infiniti, который подозрительно маневрировал. Когда машину остановили, то оказалось, что 38-летний водитель находится в состоянии наркотического опьянения", – сообщает ровенская полиция.

Во время поверхностного осмотра в иномарке обнаружили металлический кастет, янтарь-сырец  и 15 граммов метамфетамина. Стоимость наркотиков – около 30 тысяч гривен.

Все изъятое правоохранители направили на экспертизу, злоумышленнику грозит до трех лет лишение свободы.

Напомним, недавно на Волыни торговца оружием посадили на четыре года.
оружие, наркотики, полиция, ровно, янтарь

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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