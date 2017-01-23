Житель Ровно в багажнике иномарки перевозил крупную партию янтаря и наркотики (фото)

Стоимость метамфетамина, найденного полицейскими, составляет около 30 тысяч гривен

В Ровно полицейские остановили автомобиль, в котором водитель вез около двух килограмм янтаря, оружие и наркотики.

"Правоохранители на улице Черновола заметили автомобиль Infiniti, который подозрительно маневрировал. Когда машину остановили, то оказалось, что 38-летний водитель находится в состоянии наркотического опьянения", – сообщает ровенская полиция.

Во время поверхностного осмотра в иномарке обнаружили металлический кастет, янтарь-сырец и 15 граммов метамфетамина. Стоимость наркотиков – около 30 тысяч гривен.

Все изъятое правоохранители направили на экспертизу, злоумышленнику грозит до трех лет лишение свободы.

Напомним, недавно на Волыни торговца оружием посадили на четыре года.