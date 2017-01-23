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Житель Волыни за призывы к сепаратизму поплатился личной свободой http://www.segodnya.ua/img/article/7908/17_main.1485168489.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/17_tn.1485168489.jpg Запад Мужчина распространял материалы, где предлагал измененить государственную  границу Украины

Житель Волыни за призывы к сепаратизму поплатился личной свободой

Сегодня, 12:51

Мужчина распространял материалы, где предлагал измененить государственную  границу Украины

33-летний мужчина признал вину и раскаялся. Фото: finance.bigmir.net
33-летний мужчина признал вину и раскаялся. Фото: finance.bigmir.net

На Волыни 33-летний мужчина на пять лет отравится в тюрьму за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины, а также  призывал к межнациональной вражде и ненависти.

"Нововолынский городской суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, и нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности", – сообщает прокуратура Волыни.

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал. Согласно приговору, "сепаратисту" присудили пять лет лишения свободы с установлением трехлетнего испытательного срока.

Напомним, недавно на Волыни торговца оружием посадили на четыре года.
суд, прокуратура, Волынь, подсудимый

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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