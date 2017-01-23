Житель Волыни за призывы к сепаратизму поплатился личной свободой
Мужчина распространял материалы, где предлагал измененить государственную границу Украины
На Волыни 33-летний мужчина на пять лет отравится в тюрьму за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины, а также призывал к межнациональной вражде и ненависти.
"Нововолынский городской суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, и нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности", – сообщает прокуратура Волыни.
В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал. Согласно приговору, "сепаратисту" присудили пять лет лишения свободы с установлением трехлетнего испытательного срока.
Напомним, недавно на Волыни торговца оружием посадили на четыре года.
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