Житель Волыни за призывы к сепаратизму поплатился личной свободой

На Волыни 33-летний мужчина на пять лет отравится в тюрьму за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины, а также призывал к межнациональной вражде и ненависти.

"Нововолынский городской суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, и нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности", – сообщает прокуратура Волыни.

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал. Согласно приговору, "сепаратисту" присудили пять лет лишения свободы с установлением трехлетнего испытательного срока.

Напомним, недавно на Волыни торговца оружием посадили на четыре года.