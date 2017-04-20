В городе Заставна Черновицкой области инспекторы, которые проверяли состояние отремонтированной дороги, голыми руками сняли покрытие. Местные жители возмущаются: на улице яма на яме, а вот в мэрии уверяют: с асфальтом все в порядке.

На некачественный ремонт из городского бюджета выделили 180 тысяч гривен.

Сейчас в городе ремонтируют шесть улиц. После этого инцидента каждую из них проверит специальная комиссия. Пока всех нарушений не устранят, подрядчики не получат ни копейки из городского бюджета.

Жители Черновицкой области возмущены ремонтом дорог