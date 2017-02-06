Жители Тернополя бесплатно обмениваются лекарствами в соцсети (видео)

В Тернополе местные жители бесплатно обмениваются лекарствами. Чтобы сэкономить на медикаментах, создали группу в соцсети, где все желающие могут отдать ненужные препараты тем, кто в них нуждается.

Основатель сообщества "Меняю или подарю лекарства в Тернополе" Игорь Качмарский говорит, что идея обмениваться лекарствами в интернете возникла, когда просматривал собственную аптечку. Тогда, вспоминает, увидел много медикаментов, которые еще пригодны, но пока – не нужны.

"В шкафах, ящиках у каждого есть дома аптечка и каждый может себе зайти, посмотреть и понять, сколько у него медикаментов, которые уже использоваться не будут и срок подходит, поэтому можно было бы этим поделиться", – отмечает основатель сообщества Игорь Качмарский.

Анжела – активная участница группы с самого начала ее создания. Сначала отдала немало собственных импортных медикаментов, срок годности которых подходил к концу. Затем и самой пришлось искать необходимый препарат.

"Его с производства сняли, и во многих аптеках его нигде не было. Думаю, попробую – написала и быстро откликнулись две девушки", – рассказывает Анжела Кардинал.

Главная задача сообщества – помочь жителям Тернополя сэкономить на медикаментах.

На сегодня к обмену лекарствами присоединились уже 1,5 тысячи жителей областного центра. Модераторами группы Игорь Качмарский пригласил стать нескольких знакомых врачей. Они пытаются следить, чтобы в сообществе не распространяли лекарства, которые обычно продают по рецепту.