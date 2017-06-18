Жуткое ДТП во Львове: стали известны новые подробности

Водителем джипа, совершившим смертельное ДТП возле церкви Святого Андрея во Львове, оказался бывший сотрудник Госавтоинспекции. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, установлено, что мужчина уволился из органов внутренних дел около 1,5 года назад.

В то же время личность погибшей в результате ДТП не установлена. Пострадавшая – 43-летняя жительница Львова с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

Напомним, сегодня около 11.15 в центре Львова на площади возле церкви Святого Андрея джип Toyota Prado выехал на тротуар, где смертельно травмировал женщину и перевернулся.