В Одессе власть ищет способ, как спасти Черноморск

В зоне оползня на улице Морской в Черноморске разрушаются 17 частных домов и транспортные коммуникации. Об этом сообщает пресс-служба Одесской обладминистрации

"В зоне воздействия оползня находится площадь более 30 гектаров. Оползневую ситуацию на склоне девятого микрорайона города можно охарактеризовать как сложный оползень, а потому дальнейшее промедление с выполнением противооползневых мероприятий может привести ситуацию в полностью неконтролируемую стадию с катастрофическими последствиями не только для строений в районе улицы Морской, причала "114. Бугово", а и всего города Черноморска", – заявил вице-мэр Черноморска Юрий Крук.

По словам чиновника, город уже четыре года выделяет деньги на берегоукрепительные работы в этой зоне, но этого оказалось недостаточно. Поэтому сейчас, когда ситуация стала критической, есть необходимость в дополнительном финансировании из областного и государственных бюджетов.

"Общая стоимость проекта комплексного решения проблемы с оползнями в Черноморске обойдется в 188 миллионов гривен", – сказал Крук.

Губернатор Одесской области Максим Степанов на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручил городским властям Черноморска подготовить проект расходов на проведение берегоукрепительных работ в текущем году и предоставить четкие расчеты до конца недели.

"Я думаю, что 10-15 миллионов мы в состоянии найти на этот год", – сказал Степанов.

Остальные средства планируют искать в местном бюджете и у инвесторов.

Напомним, что осенью произошло масштабное бедствие под Одессой: оползень разрушил дома и стер с лица земли дороги. С проблемами оползней на побережье борются еще с 90-х годов, но дома продолжают сползать в море.