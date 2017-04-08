20-летний парень отправлял украинок в сексуальное рабство за границу

8 Апреля 2017, 20:40

Девушкам обещали зарплату от 8 до 10 тысяч долларов в месяц

Житель Полтавской области торговал людьми. Фото из открытых источников
Житель Полтавской области торговал людьми. Фото из открытых источников

Сотрудники полиции и прокуратуры задержали в Одесском аэропорту мужчину, который занимался подбором, вербовкой и переправкой молодых одесситок за границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, 20-летний житель Полтавской области был задержан с поличным при попытке вывоза двух гражданок Украины 26 и 27 лет в Объединенные Арабские Эмираты, обещав им там зарплату от 8 до 10 тыс. долларов в месяц.

"Также полицейские выяснили, что данный гражданин завербовал еще двух девушек 20 и 24 лет, которых планировал переправить в Турцию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в ночных заведениях Кипра", – добавили в полиции.

По данным фактам начато уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ведется следствие.

Напомним, преступная группа разворовывала экспортные грузы с портов Одессы.
торговля людьми, секс, рабство, Арабские Эмираты, сексуальное рабство, за границу

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Источник:

"Сегодня"

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