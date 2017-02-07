80 одесситов получили травмы из-за гололеда
С появлением гололеда в травмпункты стало обращаться больше людей
В Одессе за день из-за ухудшения погодных условий и гололеда в травмпункты обратилось около 80 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По состоянию на 17:00 в четыре травмпункта поступило 80 обращений от пострадавших людей. Как уточнили в пресс-службе горсовета, семь человек госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Одессе из-за ухудшения погодных условий возросло количество аварий: патрульные насчитали уже около 30 ДТП, в то время как в обычный день случается 10-15.
Прогнозы синоптиков неутешительны – 8-10 февраля в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.
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