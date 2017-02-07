80 одесситов получили травмы из-за гололеда

С появлением гололеда в травмпункты стало обращаться больше людей

В Одессе за день из-за ухудшения погодных условий и гололеда в травмпункты обратилось около 80 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По состоянию на 17:00 в четыре травмпункта поступило 80 обращений от пострадавших людей. Как уточнили в пресс-службе горсовета, семь человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за ухудшения погодных условий возросло количество аварий: патрульные насчитали уже около 30 ДТП, в то время как в обычный день случается 10-15.

Прогнозы синоптиков неутешительны – 8-10 февраля в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.