80 одесситов получили травмы из-за гололеда

Сегодня, 18:25

С появлением гололеда в травмпункты стало обращаться больше людей 

Фото: Rigma.info
Фото: Rigma.info

В Одессе за день из-за ухудшения погодных условий и гололеда в травмпункты обратилось около 80 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По состоянию на 17:00 в четыре травмпункта поступило 80 обращений от пострадавших людей. Как уточнили в пресс-службе горсовета, семь человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за ухудшения погодных условий возросло количество аварий: патрульные насчитали уже около 30 ДТП, в то время как в обычный день случается 10-15.

Прогнозы синоптиков неутешительны – 8-10 февраля в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.
Одесса, гололед, травмы, непогода, В Одессе

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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