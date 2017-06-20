Чем Одесса удивит туристов: интересные экскурсии, сюрпризы и квесты

Из года в год в Одессу приезжают тысячи туристов, которые хотят узнать что-то новое о городе или увидеть что-то необычное. "Сегодня" выясняла, чем гиды стараются удивить приезжих и чем заманивают на экскурсии самих одесситов.

По словам директора популярного одесского экскурсионного бюро Александра Бабича, несмотря ни на что, обычные обзорные экскурсии не теряют своей популярности, особенно для тех, кто приезжает в Одессу впервые. "Очень популярны прогулки по еврейской и бандитской Одессе. Мы стараемся добавлять немного морали и объяснять туристам, что все бандиты не очень хорошо заканчивают, но людей все равно привлекает эта тема. И детей тоже приводят", — сетует Бабич.

По его словам, в последнее время в туризме появилось два новых направления. Первое подходит для больших предприятий, которые заказывают экскурсию в качестве корпоратива. В таком случае маршрут подбирают под специализацию компании. "Так появляются экскурсии для банковских работников, медиков и даже для земледельцев. Выбираем значимые места для этих профессий", — делится Бабич.

Второе направление рассчитано на одесситов и туристов, которые устали от обычных экскурсий. Им готовят сюрпризы. "По ходу экскурсий туристов встречают актеры, например, наперсточник или танцор. Иногда туристов чем-нибудь угощают", — поясняет наш собеседник. К слову, подробнее о таких прогулках расскажут по телефону 799-90-90.

Наперсточник. Экскурсии стараются дополнить актерской игрой. Фото: facebook.com

ТЕЛЕФОН ВМЕСТО ГИДА. Когда ходить за экскурсоводом не хочется, на помощь приходят современные гаджеты, ведь в Одессе по примеру Львова создали интерактивные квест-экскурсии. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на сайт проекта, выбрать одно из направлений и отправиться в путь. Скачивать никакое приложение не нужно, достаточно иметь телефон с доступом к сети. После выбора экскурсии открывается первая загадка, решив которую, авантюрист получает адрес следующей точки экскурсии.

"Можно включить аудиолекцию и слушать новую информацию во время квеста, — рассказала нам представитель проекта Алиса Липтуга, уверяя, что даже одесситам, которые уже знают все о городе, будет интересно. — Квест могут проходить несколько человек, и если они разделятся на команды, получится полноценное соревнование. Победит тот, кто пройдет быстрее и с меньшим количеством подсказок".

Пока на сайте есть только три экскурсии, но в ближайшее время разработчики предоставят еще несколько направлений, а также переведут игру на английский. Доступ к квесту обойдется в 179 грн, команда может состоять из трех-четырех участников, причем перед оплатой можно увидеть первые несколько вопросов, чтобы понять, насколько это интересно именно вам. Уточнить информацию можно по телефону 798-06-05.

Тем, кто хочет поближе познакомиться с городом, но в силу обстоятельств не может потратиться, стоит следить за расписанием бесплатных экскурсий. Так, 23 и 24 июня бесплатно можно будет погулять с гидом по центральным улицам города, а также узнать больше о еврейской и польской сторонах Одессы. На прогулку обязательно нужно записаться по телефону 725-17-17.

НА КОЛЕСАХ. А вот туристам, которые предпочитают не ходить, а прокатиться с ветерком, предлагают велосипедные экскурсии. При этом, если у туриста нет своего железного коня, его можно получить в аренду за 100 грн. Маршрут путешествий довольно разнообразный: от посещения колоритных одесских двориков до прогулки по Куяльницкому лиману. Уточнить цены можно по телефону 725-17-17.

К слову, посмотреть на центр города и Французский бульвар можно и из окна открытого трамвая, в котором по ходу движения еще и будет играть приятная музыка. В следующий раз трамвай отправится в путь 10 июля, а обойдется поездка в 140 грн — (067) 212-55-66.

ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ И ЛЕНИВЫХ

В Одесской ассоциации туризма нам рассказали, что многие люди предпочитают ходить не на экскурсии, а в квест-комнаты. "В Одессе таких комнат очень много, а вот для европейцев это что-то новое и удивительное. Поэтому такие развлечения пользуются популярностью", — рассказали нам в ассоциации, пожурив тех администраторов квест-комнат, которые не говорят на английском, что создает неудобство для отдыхающих.

А вот для тех, кто живет в другом городе и не может приехать в Одессу, но мечтает ее увидеть, программисты создали виртуальный тур по Южной Пальмире. Гуляем, не вставая с дивана!