В Одессе вышивают уникальный 7-метровый рушник

Над созданием рушника, который, который поведает о национальностях Одесской области, трудятся мастера со всего региона

На Юге решили создать уникальный рушник. Художница из Одессы Зоя Пасечная разрисовала 7-метровое полотно традиционными украинскими символами и теперь путешествует с ним по населенным пунктам Одесской области, где вышивает узоры вместе с опытными мастерами и школьниками, приобщая их к национальной культуре. "Сегодня" выяснила, что символизируют узоры на рушнике-гиганте.

Зоя Пасечная призналась "Сегодня", что идея создать большой вышитый рушник появилась у нее давно. "Мне хотелось показать, насколько разнообразны национальные традиции нашей области. В Одесском областном центре украинской культуры поддержали меня, закупили материалы, и мы начали работать", — рассказывает мастерица.

Сначала художница нанесла на полотно эскиз — так называемое дерево жизни, корни которого символизируют прошлое, а крона — стремление в будущее. По задумке автора, самый большой цветок на дереве изображает Одессу, крупные бутоны — города областного подчинения, а маленькие — районные центры. Также на рушник нанесли различные традиционные узоры. "Волнообразные линии — это символы моря, а виноградная лоза — богатство нашей земли", — объясняет художница.

Рушник. 7-метровое полотно поведает о национальных традициях области. Фото: facebook.com

Вышивают полотно классическим рушниковым двусторонним швом, для которого характерно создание четкого контура вокруг каждого элемента, а заполняют рисунок различными стежками. А вот при выборе цветового решения автор немного отошла от канонов. "Я попыталась показать разнообразие культур в Одесской области, поэтому добавила больше ярких цветов: синий, зеленый, желтый, — говорит Пасечная. — Орнаменты разных культур тяжело объединить, но я постаралась к базовому украинскому узору добавить румынскую и молдавскую символику".

Вместе с рушником одесситка уже побывала в нескольких городах области. "Мы были в Белгороде-Днестровском, Сарате, Черноморске, Рени, Кодыме, Южном", — рассказывает Пасечная и говорит, что планирует посетить все районные центры области. А в понедельник состоялась встреча художницы со школьниками из пгт Таирово, во время которой ученицы девятого класса вышили несколько узоров на полотне.

Узор. Цветы на полотне символизируют Южную Пальмиру, волны — Черное море, а виноград — плодородие. Фото: facebook.com

"Конечно, такой вышивкой должны заниматься профессионалы, но мы показали девочкам, как делать некоторые стежки, и у них все получилось, — говорит мастерица. — Чтобы научится делать что-то свое, дети должны знать, как мастера работали раньше". После окончания работы необычный рушник передадут в музей Одесского областного центра украинской культуры и планируют показывать на фолк-фестивалях.

"ВЫШИВАЛЬНЫЙ СОВМЕСТНИК"

Пока профессионалы вышивают огромные рушники, одесские умелицы собираются на так называемые "вышивальные совместники" — встречи, на которых женщины вышивают вместе и обмениваются опытом. К каждому новому "совместнику" покупается материал — салфетки или скатерти. Далее каждая из участниц сама выбирает, что и в каком стиле изображать на ткани. Во время встреч рукодельницы помогают начинающим и ищут вдохновение для других работ.