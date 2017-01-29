Аэропорт Одессы отвергает обвинения в недоливе топлива

Сегодня, 03:33

СБУ проводит проверку фактов недостачи топлива

Аэропорт Одессы. Фото: odessa.aero
Аэропорт Одессы. Фото: odessa.aero

ООО "Международный аэропорт "Одесса" по факту распространении в СМИ информации о недоливе топлива в аэропорту, заявляет, что оно не занимается закупкой и поставкой топлива авиакомпаниям.

"Вопросы поставки и заправки авиационным топливом находятся в сфере отношений между потребителями топлива (авиакомпаниями) и аккредитованными топливными агентами, имеющими соответствующие сертификаты Госавиаслужбы Украины", – говорится в сообщении пресс-службы ООО.

По информации ведомства, в рамках досудебного расследования, СБУ проводит проверку фактов недостачи топлива при заправке авиакомпании LOT Polish Airlines. Администрация аэропорта оказывает полное содействие в рамках проводимого расследования.

"27 января 2017 года была проведена рабочая встреча директора ООО "Международный аэропорт "Одесса" Виталия Портянко и начальника станции ПЛЛ "ЛОТ" С.А. в Одессе Сергея Саушина. Представитель польского перевозчика сообщил, что авиакомпания LOT не имеет и не может иметь претензий к ООО "Международный аэропорт "Одесса", которое не занимается поставкой и заправкой топлива в аэропорту. Представитель авиакомпании так же заверил директора аэропорта об отсутствии претензий к качеству и количеству топлива за весь период полетов авиакомпании", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Одессы самолетам не доливают топлива.

Международный аэропорт Одесса – входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам первого полугодия 2016 года, связанный регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
Одесса, аэропорт, топливо, авиакомпания

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Источник:

Интерфакс

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