ФОТОФАКТ. Активисты блокируют отделение Сбербанка в центре Одессы

Полиция наблюдает за происходящим со стороны и пока не вмешивается

В Одессе на улице Еврейской активисты пикетируют российский Сбербанк. В данный момент они закрасили стены и наклеили характерные стикеры.

Полиция наблюдает за происходящим со стороны и пока не вмешивается, пишет издание 048.ua.

Участники пикета заявляют, что собираются блокировать работу банка до тех пор, пока его окончательно не закроют.

Ранее сообщалось, что активисты заблокировали работу отделения российского банка "Альфа-банк" на пересечении улиц Пушкинской и Малой Арнаутской.

Напомним, в начале февраля в Киеве филиалу российского банка, расположенному на улице Пушкинская, 26/8, заварили двери сваркой и обклеили здание листовками.

Акцию против размещения на территории Украины российских банков 13 февраля устроили и в Харькове. На улице Донец-Захаржевского несколько десятков активистов облили красной краской входную дверь отделения Сбербанка и расклеили на фасаде листовки с текстом: "Внимание! Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги".

Как стало известно 7 марта, "Сбербанк" согласился обслуживать клиентов с непризнанными мировым сообществом и Украиной "паспортами" т. н. "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков резко раскритиковал действия российского Сбербанка. Он заявлял, что после этого банк не может работать в Украине, и призвал НБУ ввести санкции.



