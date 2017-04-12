ФОТОФАКТ. Активисты блокируют отделение Сбербанка в центре Одессы

Сегодня, 16:59

Полиция наблюдает за происходящим со стороны и пока не вмешивается

Активисты закрасили стены и наклеили характерные стикеры
Активисты закрасили стены и наклеили характерные стикеры

В Одессе на улице Еврейской активисты пикетируют российский Сбербанк. В данный момент они закрасили стены и наклеили характерные стикеры.

Полиция наблюдает за происходящим со стороны и пока не вмешивается, пишет издание 048.ua.

Участники пикета заявляют, что собираются блокировать работу банка до тех пор, пока его окончательно не закроют.

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Ранее сообщалось, что активисты заблокировали работу отделения российского банка "Альфа-банк" на пересечении улиц Пушкинской и Малой Арнаутской.

Напомним, в начале февраля в Киеве филиалу российского банка, расположенному на улице Пушкинская, 26/8, заварили двери сваркой и обклеили здание листовками.

Акцию против размещения на территории Украины российских банков 13 февраля устроили и в Харькове. На улице Донец-Захаржевского несколько десятков активистов облили красной краской входную дверь отделения Сбербанка и расклеили на фасаде листовки с текстом: "Внимание! Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги". 

Как стало известно 7 марта, "Сбербанк" согласился обслуживать клиентов с непризнанными мировым сообществом и Украиной "паспортами" т. н. "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков резко раскритиковал действия российского Сбербанка. Он заявлял, что после этого банк не может работать в Украине, и призвал НБУ ввести санкции.
Одесса, сбербанк, активисты, листовки, заблокировали

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