Боди-арт: одесситка превращает людей в русалок и фавнов

Одесская художница Надежда Гавукчьян пишет свои картины не на бумаге или холсте, а на человеческом теле. За считанные часы она превращает обычных девушек в русалок, фавнов и других мифических созданий, с которыми прохожие с удовольствием делают селфи.

Художница занимается боди-артом всего два года, а до этого разрисовывала детские личики и животики будущих мам. "Сначала я занималась фейс-артом, а потом увлеклась росписью животиков беременных. Сейчас это очень популярно: нарисовать и сделать какую-то яркую фотосессию. Потом же мне захотелось чего-то нового", — призналась нам художница.

Последняя живая картина одесситки, которую она назвала "Мудрость", взяла "золото" на всеукраинском чемпионате по боди-арту. Надежда создала в лиловых тонах женщину-сову, причем рисунки, выполненные красой, дополнила маской и украшениями из коричневых перьев. Перед конкурсом мастер тренировалась рисовать на скорость, ведь на все про все выделили четыре часа. "Работу пришлось адаптировать под то время, которое дали. Я засекала время и проверяла, за сколько рисую отдельные элементы, чтобы не тратить драгоценное время впустую", — рассказала художница. Маску и декоративные элементы, по условиям состязаний, можно было сделать заранее.

Одесситка создает необычные образы не только для состязаний, но и просто для души. И хотя на непосредственное воплощение задумки уходят считанные часы, зреть идея может несколько месяцев. "Вдохновение приходит неизвестно откуда, не спрашивая меня", — делится Надежда, добавляя, что проблем с поиском моделей для ее художественных экспериментов не возникает. "Девушки охотно идут на боди-арт, потому что для них это что-то новое, неизведанное, интересное", — поясняет художница.

Зачастую Надежда дополняет боди-арт элементами декора, чтобы модель не чувствовала себя совсем обнаженной.

И хотя творения художницы "живут" сравнительно недолго, она не унывает. "На самом деле, меня даже радует тот факт, что несколько часов люди с удовольствием бегут фотографироваться с моделью, задают какие-то вопросы", — улыбается наша собеседница. Теперь Надежда готовится к новому фестивалю и продумывает создание новых образов.