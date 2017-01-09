Боец, который погиб от взрыва в Одессе, был иностранцем

В полиции не исключают, что причиной взрыва могла стать взрывчатка

Полиция подтвердила гибель участника боевых действий при взрыве в жилом доме в Одессе. Об этом УНИАН рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. В полиции добавили, что погибший был гражданином соседнего государства.

По предварительному заключению эксперта, в доме были нарушены установленные требования пожарной безопасности, в связи с чем произошла утечка газа, взорвался газовый котел и произошло разрушение здания. При этом в полиции не исключают, что причиной взрыва могла стать взрывчатка. Полиция открыла уголовное производство. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, в Одессе прогремел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли двое человек. Еще одну пострадавшую удалось спасти – достать из-под завалов дома.