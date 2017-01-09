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Боец, который погиб от взрыва в Одессе, был иностранцем http://www.segodnya.ua/img/article/7864/55_main.1483918372.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/55_tn.1483918372.jpg Одесса В полиции не исключают, что причиной взрыва могла стать взрывчатка

Боец, который погиб от взрыва в Одессе, был иностранцем

Сегодня, 08:17

В полиции не исключают, что причиной взрыва могла стать взрывчатка

В огне погибли двое мужчин. Фото: ГСЧС
В огне погибли двое мужчин. Фото: ГСЧС

Полиция подтвердила гибель участника боевых действий при взрыве в жилом доме в Одессе. Об этом УНИАН рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. В полиции добавили, что погибший был гражданином соседнего государства.

По предварительному заключению эксперта, в доме были нарушены установленные требования пожарной безопасности, в связи с чем произошла утечка газа, взорвался газовый котел и произошло разрушение здания. При этом в полиции не исключают, что причиной взрыва могла стать взрывчатка. Полиция открыла уголовное производство. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, в Одессе прогремел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли двое человек. Еще одну пострадавшую удалось спасти – достать из-под завалов дома.
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