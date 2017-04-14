Целые села в Одесской области оказываются в ловушке после каждого дождя

Сегодня, 21:22

Из областного бюджета готовы выделить 2 миллиона гривен на проект


Целые села в Одесской области оказываются в ловушке после каждого дождя. Ни проехать, ни пройти. Даже скорая не выезжает на вызовы. Хотя областные чиновники готовы дать миллионы, чтобы вместо грунтовых дорог появились асфальтированные. И еще раз подтвердили это во время визита на приграничные территории.

Село Анновка – юг одесской области, на границе с Молдовой, доехать сюда можно на внедорожнике или тракторе. Автобусы не заезжают сюда даже в сухую погоду.

Местные чиновники должны были рассчитать стоимость работ. Но они этого не сделали. Проект есть, но устаревший, 2008 года. Из областного бюджета готовы выделить 2 миллиона гривен на проект. Если районная администрация его обновит, то в следующем году начнут строительство. 15 километров от сел до пункта пропуска с Молдовой. Отремонтировать дороги в области планируют за четыре года. Необходимо 26 миллиардов гривен, подсчитали в облгосадминистрации. Чиновники рассчитывают на поступления в бюджет от таможни, которая перевыполняет план по сбору средств.
видео, дороги, одесская область

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Источник:

"Сегодня"

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