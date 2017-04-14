Декларации рулевых Одесской области: губернатор владеет элитными часами, а у мэра сократился кэш

Пока депутаты сельсоветов в Одесской области сетуют, что из-за отсутствия технических возможностей не могут подать электронные декларации, рулевые региона с задачей справились и подали свои финансовые отчеты в срок. "Сегодня" узнала, как изменилось финансовое благополучие чиновников за минувший год (см. инфографику).

Первый человек области, губернатор Максим Степанов, занял почетное кресло лишь в январе 2017-го и электронный финотчет за 2015-й не подавал. Но и в декларации за минувший год есть на что посмотреть. Так, согласно документу, источниками доходов для нынешнего рулевого, помимо прочего, стали продажа ценных бумаг и корпоративных прав (19,6 млн грн) и проценты от банковских вкладов (2,4 млн грн). Кроме того, губернатор является обладателем наручных часов Rolex, Breguet и Piaget, картины украинского художника Анатолия Криволапа, которого называют одним из самых дорогих в стране, и автомобиля Range Rover. А вот две квартиры в Киеве и одна в Донецке записаны на супругу губернатора, которая ездит на автомобиле Lexus. К слову, в ее собственности также находятся четыре брендовых хронометра, две шубы и различные ювелирные изделия с драгоценными камнями.



Тем временем в налоговых отчетах председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского указано, что в 2015-м он владел так называемой криптовалютой (электронными деньгами, которые покупают и продают на специальных биржах. — Авт.) стоимостью 43,8 млн грн, а в прошлом году стоимость этих сбережений возросла до 111,1 млн грн. В остальном же перечень его имущества остался неизменным, но общая сумма дохода снизилась. Заработал меньше, чем в 2015-м, и первый заместитель Урбанского Олег Радковский. Зато от своего имени он задекларировал две элитных немецких иномарки, которые, впрочем, по документам принадлежат третьему лицу. "Это не аренда, но автомобиль, которым пользуются, также необходимо указать в декларации, чтобы не говорили, мол, что-то скрывают", — объяснил нам собеседник из окружения Радковского. Кроме того, Радковский хранит 14 млн грн и $100 тыс. наличными. В его распоряжении, как и у супруги, три дорогостоящих наручных хронометра. К слову, жена первого зампреда также может похвастаться соболиной шубой и ювелирными наборами с бриллиантами.

У коллеги Радковского, зампреда облсовета Юрия Димчогло, из обновок — только гараж. Доходы ему принесла не только зарплата, но и продажа движимого имущества на 85 тыс. грн. По словам чиновника, в этот раз было проще заполнять е-декларацию. "Я сделал все заранее, чтобы избежать проблем с сайтом, но технические сложности все равно случались", — рассказал нам Димчогло.

У мэра Одессы Геннадия Труханова минувший год в финансовом плане выдался достаточно скромным: коллекция из пяти хронометров не пополнилась, и новое имущество не появилось. А вот сумма наличных сбережений сократилась — сейчас рулевой города хранит 65 тыс. грн (против 90 тыс. грн в 2015-м) и $130 тыс. ($159 тыс.). Отметим, что, судя по декларациям, у вице-мэра Олеся Янчука зарплата в разы выше, чем у шефа, а сбережения он предпочитает хранить в банке. Так, на счетах в разных финучреждениях чиновника дожидаются 2,3 млн грн.

Заммэра Одессы Петр Рябоконь только в феврале занял высокую должность. У нового зама есть дом площадью в 209 "квадратов" в приморском поселке, квартира в Одессе и два автомобиля: BMW и грузовой ГАЗ. А самый молодой вице-мэр Одессы, Павел Вугельман, похоже, сменил не глядя один Mercedes на другой. Правда, владельцем новой иномарки значится родственница чиновника, а себя он указывает только как пользователя.

АКТИВИСТЫ ИЗУЧАЮТ ДЕКЛАРАЦИИ И ИЩУТ НЕЧИСТЫХ НА РУКУ

За налоговыми декларациями региональных чиновников пристально следят общественники одесской организации "Антикоррупционный офис". По словам ее лидера Алексея Черного, делать выводы рано, поскольку не все власть имущие подали свои декларации за 2016-й, а те отчеты, что есть, вызывают подозрения. "Некоторые чиновники пытаются доказать, что всей семьей живут на 8000 грн и без дорогих авто", — рассказал нам Черный. Сейчас общественники проверяют отчет чиновника, который два года назад подавал почти пустую декларацию, а в последней у него появились земельные участки, дома и машины. По словам Черного, если чиновник не сможет доказать, что получил имущество законным путем, его ждет до двух лет тюрьмы.