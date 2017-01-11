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Дело Грациотова: спустя шесть лет одесская прокуратура отказалась от обвинения http://www.segodnya.ua/img/article/7873/88_main.1484153224.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/88_tn.1484153224.jpg Одесса Вячеслав Грациотов обвинялся в превышении пределов необходимой обороны с 2010 года

Дело Грациотова: спустя шесть лет одесская прокуратура отказалась от обвинения

Сегодня, 18:44

Вячеслав Грациотов обвинялся в превышении пределов необходимой обороны с 2010 года

Вячеслав Грациотов. Фото: trassae95.com
Вячеслав Грациотов. Фото: trassae95.com

Одесская прокуратура отказалась от поддержания обвинения в суде относительно Вячеслава Грациотова, которого обвиняли в превышении пределов необходимой обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как выяснилось, в декабре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко принял на личном приеме одессита, который с 2010 года обвиняется в совершении преступления.

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Как пояснил заявитель, тогда на него и его девушку напали несколько человек. Во время драки парень был вынужден применить нож. Один из нападавших умер от нанесенной раны. Однако нападавшие при этом успели сбежать с места потасовки.

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокурору Одесской области Олегу Жученко безотлагательно принять меры, направленные на защиту законных прав и интересов Грациотова.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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