День Валентина в Одессе: ужин на взлетке, быстрые свидания, "Бумбокс" и файер-шоу

Через неделю одесситы вместе со всем миром отпразднуют самый романтичный праздник года — День святого Валентина. Владельцы ресторанов и кафе уже украшают заведения сердечками, а "Сегодня" выяснила, куда пойти в День влюбленных, чтобы незабываемо провести время, и во сколько это обойдется.

ПЕСНИ О ЛЮБВИ. Который год кряду отпразднует День Валентина в Одессе одна из самых романтичных, по словам меломанов, украинских групп — "Бумбокс". В этот раз музыканты выступят в концерт-холле "Сады Победы". Они исполнят полюбившиеся публике хиты, которые стали гимном для многих парочек в стране. "Стоимость билетов варьируется от 690 до 2500 грн", — говорят организаторы концерта.

А вот любителям более тяжелой музыки Одесская филармония подготовила свой подарок. Здесь с новой программой о любви выступит молодой симфонический оркестр Hardy Orchestra. Музыканты исполнят свои версии популярных хитов рок-н-ролла, которые в свое время пели Kiss, Rolling Stones, Scorpions, Bon Jovi, Queen, Eagles, Metallica и AC/DC. За билеты придется выложить 170—370 грн.

Ценителям хорошего юмора придется по вкусу интерпретация бессмертной истории любви Ромео и Джульетты от комик-труппы "Маски-шоу". В этой комедии прекрасной возлюбленной отпрыска Монтекки 35 лет, а сам Ромео "немного глуповат". Будет даже сцена на кладбище, но зрителей в результате ждет счастливый и смешной финал, а заплатить за это удовольствие нужно 110—250 грн.

ФЕСТ И ДОНОРЫ. Отпраздновать День Валентина на свежем воздухе предлагают в парке имени Шевченко, где пройдет фестиваль любви. Влюбленные смогут принять участие в квесте, а победители получат приз. Также вознаграждение ждет тех, кто наиболее романтично и оригинально признается в чувствах своей половинке.

Тем временем Ассоциация молодых доноров Украины предлагает провести этот день, помогая нуждающимся. "14 февраля — это не только День влюбленных, но и Всемирный день онкобольных детей. Приглашаем сдать кровь и подарить капельку любви", — призывают в ассоциации. Сдать кровь можно в областной станции переливания крови в Бисквитном переулке Южной Пальмиры во вторник с 8:00 до 13:30.

Те же, кто еще не встретил свою вторую половинку, могут начать активный поиск пары. В IT-пространстве IQ Space пройдет встреча в формате speed dating — быстрых свиданий, во время которых у каждого гостя будет возможность пообщаться с разными людьми, найти друзей, а может, и любовь. Стоимость участия: 100 грн, а в день мероприятия — 200 грн.

ПОДАРКИ: УЖИН НА ВЗЛЕТКЕ, СПА И ЖИВОПИСЬ ДЛЯ ДВОИХ





Прогулка. В День влюбленных прогулка на лошадях обойдется в 800 грн. Фото: paratu.com

Оригинальный подарок — не менее важный элемент этого "сердечного" праздника. Причем решить дилемму с презентом влюбленным с удовольствием помогают ивент-агентства. Так, профессиональные организаторы торжеств предлагают подарить ужин на крыше одной из одесских высоток. "Там находится ресторан с крытой террасой, поэтому будет тепло", — обещают организаторы.

К слову, за такой подарок придется выложить 1500 грн. Если на улице немного потеплеет, то сервировать стол праздничными блюдами могут даже на взлетно-посадочной полосе. А вот за 550 грн спутника жизни поздравит аниматор в костюме медведя или огромного сердца. "Тут главное не переборщить и знать предпочтения второй половинки", — советуют профессионалы.

К слову, если вы сами хотите быть главным героем поздравления, можно за 2000 грн организовать исполнение серенады под окном и спеть ее вместе с профессиональными музыкантами. А за 400 грн вашу вторую половинку поздравят одесситы: организаторы праздников сфотографируют людей на улице с листами бумаги, на которых будет написан текст, адресованный выбранному вами человеку.

Приятным подарком станет и прогулка верхом на лошадях, которая обойдется влюбленной паре в 800 грн. Можно провести и совместный урок живописи за 900 грн или расслабиться в спа-центре. "Вас ждет традиционный балийский массаж, расслабляющая ванна с лепестками роз и морской солью, а также вкусный фруктовый ланч и шампанское", — рассказывают в инвент-агентстве. Обойдется релакс в 2000 грн.

СВИДАНИЯ. ИНКОГНИТО



Фото: vk.com

Организаторы быстрых свиданий приглашают на встречу даже тех, у кого есть пара, ведь здесь можно интересно провести время и отыскать бизнес-партнеров. Участники могут скрыть настоящее имя, прицепив бейдж с прозвищем.

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. НОВЫЙ ВЗГЛЯД



Фото: fotki.yandex.ru

В доме клоунов (ул. Ольгиевская, 23) одесситам покажут ироничную интерпретацию шекспировской пьесы от Бориса Барского.

ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБВИ. ПОЧТА И ОГОНЬ



Фото: od.vgorode.ua

В парке Шевченко организуют любовную почту и будут зачитывать пылкие послания каждый час, а также проведут бракосочетания под открытым небом и устроят файер-шоу.

КОНЦЕРТ. ДЛЯ РОМАНТИКОВ



Фото: vk.com

На концертах "Бумбокс" всегда есть место и для драйвовых песен, и для лирики. Жаждущие веселья смогут потанцевать, а романтики — задуматься.

ОРКЕСТР. ХИТЫ И ЭПАТАЖ



Фото: vk.com

Выступления Hardy Orchestra всегда отличаются не только качественным звуком, но и эпатажными нарядами. Облачения грядущего выступления — сюрприз.