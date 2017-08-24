Девушка пыталась покончить с собой в Одесской области
Молодая женщина хотела прыгнуть с крыши недостроенного дома
В Одесской области девушка 1993 года рождения пыталась покончить с собой.
Инцидент произошел несколько дней назад в Балтском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.
Молодая женщина хотела пригнуть с крыши недостроенного двухэтажного дома. Отговорить девушку от суицида пытались правоохранители, спасатели и психолог ГСЧС.
Фото: ГСЧС
"На крыше недостроенного двухэтажного здания находилась девушка 1993 года рождения, которая болеет психическим расстройством. Старшая психолог Виктория Волошина путем переговоров отвлекла девушку, что позволило сотрудникам полиции приблизится к ней и спустить на землю. Психолог оказывала девушке психологическую поддержку до приезда кареты скорой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Напомним, ранее в Николаеве девушка бросилась с крыши после суицида возлюбленного.
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