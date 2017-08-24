Девушка пыталась покончить с собой в Одесской области

Сегодня, 03:15

Молодая женщина хотела прыгнуть с крыши недостроенного дома 

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Одесской области девушка 1993 года рождения пыталась покончить с собой.

Инцидент произошел несколько дней назад в Балтском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Молодая женщина хотела пригнуть с крыши недостроенного двухэтажного дома. Отговорить девушку от суицида пытались правоохранители, спасатели и психолог ГСЧС.

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Фото: ГСЧС

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"На крыше недостроенного двухэтажного здания находилась девушка 1993 года рождения, которая болеет психическим расстройством. Старшая психолог Виктория Волошина путем переговоров отвлекла девушку, что позволило сотрудникам полиции приблизится к ней и спустить на землю. Психолог оказывала девушке психологическую поддержку до приезда кареты скорой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, ранее в Николаеве девушка бросилась с крыши после суицида возлюбленного. 
самоубийца, девушка, одесская область, ГСЧС

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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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