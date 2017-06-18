ДТП под Одессой: грузовик в кювете и груда металлолома вместо иномарки

От удара фура перевернулась, а Lexus получил серьезные повреждения

Под Одессой на Окружной дороге произошло серьезное ДТП – легковушка столкнулась с грузовиком, в результате чего обе машины сильно пострадали. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

"Фура в кювете перевернутая, на дороге оторванные колеса, куча осколков, куски топливных баков. Стойкий запах дизеля в районе ДТП", – рассказывают очевидцы на Одесском форуме.

В патрульной полиции предполагают, что авария произошла из-за иномарки.

"По предварительной информации автомобиль Lexus не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Из-за столкновения грузовик вылетел с трассы и перевернулся. По словам копов, авария не обошлась без пострадавших, но подробностей пока нет. Материалы дела оформил следователь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове троллейбус попал в смертельное ДТП.