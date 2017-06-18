ДТП под Одессой: грузовик в кювете и груда металлолома вместо иномарки

Вчера, 12:40

От удара фура перевернулась, а Lexus получил серьезные повреждения


Подробности ДТП устанавливают правоохранители. Фото: соцсети и полиция

Подробности ДТП устанавливают правоохранители. Фото: соцсети и полиция

Подробности ДТП устанавливают правоохранители. Фото: соцсети и полиция

Под Одессой на Окружной дороге произошло серьезное ДТП – легковушка столкнулась с грузовиком, в результате чего обе машины сильно пострадали. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

"Фура в кювете перевернутая, на дороге оторванные колеса, куча осколков, куски топливных баков. Стойкий запах дизеля в районе ДТП", – рассказывают очевидцы на Одесском форуме.

В патрульной полиции предполагают, что авария произошла из-за иномарки.

"По предварительной информации автомобиль Lexus не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Из-за столкновения грузовик вылетел с трассы и перевернулся. По словам копов, авария не обошлась без пострадавших, но подробностей пока нет. Материалы дела оформил следователь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове троллейбус попал в смертельное ДТП.
авария, ДТП, фура, столкновение, перевернулся, автомобиль, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП под Одессой: грузовик в кювете и груда металлолома вместо иномарки". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

В Украине хотят выписывать штрафы водителям за парковку в неположенном месте заочно. Фото: Г. Салай.

Всех водителей в Украине хотят заставить платить за парковку

Вчера, 07:56

Автомобилистов будут штрафовать заочно, а суммы штрафов повысят

Мир

Корабль был задержан властями для осуществления всех необходимых проверок. Фото: pixabay.com

В Италии корабль столкнулся с причалом: покалечились 50 пассажиров

17 Июня, 23:14

В момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах

Запад

Олег Ткачук

В Черновцах в жутком ДТП погиб патрульный

17 Июня, 16:33

Полицейского доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти ему жизнь

Харьков

Троллейбус и легковушка столкнулись лоб в лоб в Харькове. Фото: Facebook

В Харькове троллейбус попал в смертельное ДТП

17 Июня, 10:13

В результате аварии один человек погиб, еще пять госпитализированы

Запад

На месте происшествия. Фото: Facebook.com

В Ровно под колеса авто попал ребенок

17 Июня, 02:36

Водитель автомобиля OPEL Astra сам сообщил в полицию о совершенном ДТП

Происшествия

Смертельное ДТП в Киеве: под колесами авто погиб подросток

17 Июня, 00:39

На месте работает оперативно-следственная группа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования