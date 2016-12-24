ДТП под Одессой: машину разорвало от удара
Водителя пришлось извлекать из салона с помощью специнструмента
Сегодня, 24 декабря, в районе села Молодежное автомобиль ВАЗ-2108 вылетел на обочину и врезался в дерево.
От удара авто разорвало, а водителя пришлось извлекать из салона с помощью специнструмента. Он госпитализирован.
По предварительной информации, причиной ДТП стало превышение скорости при плохой видимости на мокрой дороге.
Фото: timer-odessa.net
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса столкнулись 10 автомобилей. Причиной масштабной аварии стали сложные погодные условия
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