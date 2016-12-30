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Двойное убийство в Одесской области: полиция задержала головореза http://www.segodnya.ua/img/article/7847/23_main.1483102644.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/23_tn.1483102644.jpg Одесса Подозреваемый признался, что планировал устроить теракт 

Двойное убийство в Одесской области: полиция задержала головореза

Сегодня, 14:54

Подозреваемый признался, что планировал устроить теракт 

Мужчина планировал устроить теракт. Фото: Думская
Мужчина планировал устроить теракт. Фото: Думская

Сотрудники полиции задержали овидиопольца Дмитрия Погорелова, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и попытке теракта, сообщили в пресс-службе ГУНП.

Мужчину поймали в районе села Роксоланы и сейчас везут в Овидиопольский райотдел.

Подозреваемого задержали, когда он выходил из посадки в 7 км от Овидиополя, рассказал начальник ГУНП Дмитрий Головин. Сопротивления он не оказывал. Дмитрия уже доставили в отдел полиции.

Мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: "Я хочу, чтобы Одесса боялась". На убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается.

Ранее сообщалось, что к поискам убийцы, который отрезал головы женщине и ее двухлетней дочери, полиция привлекла охотников и жителей Овидиопольского района, имеющих огнестрельное оружие. В общей сложности преступника искали 600 человек.

План "Сирена" в Одесской области действовал уже почти сутки. Накануне после обеда нападающий ворвался в пустой дом налоговика Александра Никитинского. Поджег дом и перебрался в дом его сестры Ольги Журавлевой, где расправился с ней и ее дочерью. После чего устроил пожар и там.

Злоумышленник сел в грузовик, принадлежащий семье, и уехал. По дороге таранил машины. Когда заметил полицейских – бросил авто и побежал через поля в санаторий курортного села Грибовка. 
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Источник:

Думская.net

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