Двойное убийство в Одесской области: полиция задержала головореза

Сотрудники полиции задержали овидиопольца Дмитрия Погорелова, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и попытке теракта, сообщили в пресс-службе ГУНП.

Мужчину поймали в районе села Роксоланы и сейчас везут в Овидиопольский райотдел.

Подозреваемого задержали, когда он выходил из посадки в 7 км от Овидиополя, рассказал начальник ГУНП Дмитрий Головин. Сопротивления он не оказывал. Дмитрия уже доставили в отдел полиции.

Мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: "Я хочу, чтобы Одесса боялась". На убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается.

Ранее сообщалось, что к поискам убийцы, который отрезал головы женщине и ее двухлетней дочери, полиция привлекла охотников и жителей Овидиопольского района, имеющих огнестрельное оружие. В общей сложности преступника искали 600 человек.

План "Сирена" в Одесской области действовал уже почти сутки. Накануне после обеда нападающий ворвался в пустой дом налоговика Александра Никитинского. Поджег дом и перебрался в дом его сестры Ольги Журавлевой, где расправился с ней и ее дочерью. После чего устроил пожар и там.

Злоумышленник сел в грузовик, принадлежащий семье, и уехал. По дороге таранил машины. Когда заметил полицейских – бросил авто и побежал через поля в санаторий курортного села Грибовка.