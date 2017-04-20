Энергия солнца: на юге Украины активно строят солнечные электростанции

Сегодня, 07:30

"Сегодня" выяснила, где в регионе уже есть гелиоэлектростанции и насколько они эффективны

На юге Одесской области уже установили с десяток солнечных электростанций. Фото: dumskaya.net
На юге Одесской области уже установили с десяток солнечных электростанций. Фото: dumskaya.net

В Одесской области появляется все больше солнечных электростанций (СЭС). В регионе уже установили по меньшей мере десяток таких объектов, а в некоторых районах, например Измаильском и Болградском, где уже есть поля солнечных батарей, собираются "вырастить" новые. "Сегодня" выяснила, где в регионе уже есть гелиоэлектростанции и насколько они эффективны.

Большинство СЭС находятся на юге области. В Арцизском, Килийском, Овидиопольском и других районах расположились электростанции мощностью до 55 МВт. Одна из них, мощностью в 4,2 МВт, работает в городке Теплодаре еще с 2012-го. "Они исправно оплачивают аренду земли", — заверил нас мэр Теплодара Михаил Жовнир. Правда, наличие такой станции в городе на тарифы электроэнергии для населения не влияет, поскольку "продукт" продают государству. Об этом говорят и в Ренийском районе.

"Прямо в городе стоит "Лиманская Энерджи". Работников там немного, только обслуживающий персонал и ремонтники. Единственное, что город от них получает, это плата за землю", — пояснили в Ренийском райсовете. Тем временем в Килие работает станция "Приозерная", мощностью 54,8 МВт, а в Болградском — "Болград" на 34,14 МВт. К слову, в последнем районе в процессе разработки находится еще одна СЭС, заверили нас в энергетической компании, которая выступает застройщиком.

Полностью перевести регион на энергию из альтернативных источников не получится, считают эксперты. "В промышленных масштабах добывать солнечную энергию невыгодно, потому что она непостоянна, а промышленности необходима беспрерывная подача. Солнечные батареи могут быть вспомогательными, но потребности производств они не покроют", — уверен эксперт по энергоменеджменту Всеволод Грабовский.

А по мнению профессора кафедры технической термодинамики и возобновляемой энергетики Института холода, криотехнологий и экоэнергетики Александра Дорошенко, увеличение доли солнечных электростанций естественно для южных регионов. "Необходимо наращивать использование солнечной энергии, ведь оно позволяет уменьшить истощение природных ресурсов и загрязнения окружающей среды", — говорит Дорошенко.

НА ЮГЕ: УСЛОВИЯ И ТАРИФ

Используют альтернативные источники энергетики и в Херсонской области. Местные чиновники активно привлекают инвесторов к развитию гелиоэнергетики региона, заявил ранее и. о. вице-губернатора Херсонской ОГА Евгений Рищук. "На 2017 год в области запланировали строительство солнечных электростанций суммарной мощностью 250 МВт", — уточнил чиновник. Он подчеркнул, что в Украине созданы подходящие условия для развития альтернативной энергетики, в частности действует так называемый "зеленый" тариф, по которому до 2030 года "альтернативное" электричество можно продавать государству и на этом зарабатывать.

Николаевская область также может похвастаться передовыми энерготехнологиями. 60 га Вознесенского района занимает СЭС "Вознесенск" мощностью почти 30 МВт. А в Витовском районе в декабре 2016-го завершили строительство первой очереди гелиоэлектростанции на 3,5 МВт. За год станция позволит уменьшить количество выбросов углекислого газа на 1931 тонну, говорят авторы проекта.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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