Гололед в Одессе: опубликованы адреса круглосуточных травмпунктов и правила безопасности

Горожан просят не выходить без надобности на улицу из-за сложных погодных условий

В Одессе из-за гололеда и ухудшения погодных условий местным жителям настоятельно рекомендуют быть осторожными на улицах.

В связи с этим мэрия города опубликовала правила безопасного передвижения во время гололеда и адреса круглосуточных травмпунктов.

Рекомендации по профилактике уличного травматизма при обледенении:

1. По возможности, старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.



2. Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток.



3. Надевайте удобную обувь на устойчивой, желательно рифленой подошве. Не

носите обувь на высоком каблуке, шпильке.



4. Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить

обледеневшие места..



5. Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу.



6. На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.



7. Руки не следует держать в карманах, при спуске со ступенек придерживайтесь за перила.



8. Беременным женщинам не стоит выходить на улицу без сопровождения.



9. Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм.



10. Если через какое-то время после падения ощутили боль в голове или суставах, тошноту, если возникли отеки — срочно обратитесь в травмпункт.



Травматологические пункты в Одессе работают круглосуточно по следующим адресам:

- городская клиническая больница №3, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;

- городская поликлиника №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;

- городская больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьева, 5;

- городская поликлиника №29, травмпункт – проспект Добровольского, 100.

Круглосуточная травматологическая помощь детям в Одессе оказывается в областной детской клинической больнице на улице Академика Воробьева, 3.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за ухудшения погодных условий возросло количество аварий: патрульные насчитали уже около 30 ДТП, в то время как в обычный день случается 10-15.

Прогнозы синоптиков неутешительны – 8-10 февраля в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.