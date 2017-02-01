Горячая река в центре Одессы: прорыв на улице обещают устранить вечером

Сегодня, 18:12

Прорыв теплотрассы произошел на участке между улицами Успенской и Троицкой. Без тепла остались 20 домов

Улицу Маразлиевскую утром затопила горячая вода. Фото: odessit.ua
Улицу Маразлиевскую утром затопила горячая вода. Фото: odessit.ua

Прорыв теплотрассы, который образовался сегодня утром в центре Одессы и превратил участок улицы Маразлиевской в горячую реку, обещают устранить вечером.

Об этом "Сегодня" сообщили в КП "Теплоснабжение города Одессы" (ТГО).

Прорыв теплотрассы произошел на участке между улицами Успенской и Троицкой.

Как рассказал "Сегодня" главный инженер ТГО Александр Михайлов, из-за аварии от сетей теплоснабжения были отключены около 20 домов. Инженер подтвердил, что прорыв постараются устранить вечером.

На месте весь день работала аварийная бригада сотрудников "ТГО", а весь участок от Успенской до Троицкой был заполнен спецтехникой, в том числе экскаваторами и самосвалами. А ниже по улице легковые автомобили пробирались сквозь пар и огромные лужи.

Ранее сообщалось, что бывший военный городок замерзает в Одесской области. Отопление в этом сезоне не включили из-за миллионных долгов. Люди уверяют – платили вовремя. И страдают по вине тех жителей, которые давно уехали из города.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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