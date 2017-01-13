Госучреждения Одессы торгуются за яблоки, ремонт и охрану

Уже полгода госучреждения Одессы и области в обязательном порядке покупают необходимое через систему публичных электронных закупок, и все желающие могут ознакомиться с их потребностями и содержим "кошелька". "Сегодня" выяснила, на что бюджетники готовы тратить миллионы.

Сейчас в системе электронных закупок зарегистрировано 349 незавершенных тендеров. Предприятия, департаменты, службы и школы региона чаще всего ищут поставщиков газа для отопления или продукты питания на сотни тысяч гривен. К примеру, чтобы в этом году одесские школьники полакомились яблоками и бананами (170 т), департамент образования и науки Одесского горсовета готов потратить 3,5 млн грн. В то же время на покупку 46 т растительного масла для школ выделяют 1,6 млн грн.

А на организацию завтраков для школьников младших классов и детей льготных категорий в Киевском и Малиновском районах Одессы отдадут 34,7 млн грн. В ориентировочном меню указаны котлеты, оладьи, колбаса и фрукты "по сезону" четыре раза в неделю. Ищут продукты и для курсантов Одесской морской академии: за консервы, овощи, рыбу, бакалею и мясо там готовы выложить 7,023 млн грн.

МИЛЛИОНЫ НА ОХРАНУ. Тем временем детский оздоровительный лагерь "Молодая гвардия" ищет себе вооруженную охрану за 3,1 млн грн. В условиях тендера прописали, что исполнителем может быть лишь подразделение МВД или Нацполиции, что возмутило частные охранные компании. "Это дискриминация", — пожаловался на сервисе представитель частных охранников. Областное управление автодора, которое также ищет себе секьюрити, подобных ограничений не ставит, но платить готово 500 тыс. грн.

Одним из самых дорогих из незавершенных на сегодня торгов стал тендер на реконструкцию нового здания мэрии города Южный, которое начали строить в 2008-м, причем строительные работы там еще не завершили. "В здании никто, кроме строителей, еще не работал", — рассказали "Сегодня" местные жители. Чтобы завершить объект, городское управление капстроительства раскошелится на 39 млн грн.

Для сравнения, реконструкция комплекса из четырех причалов обойдется градообразующему предприятию — порту "Южный" в 2 млн грн. Немного скромнее, согласно системе публичных закупок, предполагаемые затраты ВМС на ремонт судов. Они готовы заплатить 3,6 млн грн за восстановление главного двигателя корабля "Чигирин" и еще 6 млн грн — за текущий доковый ремонт судна "Нетишин".

По мнению одесского экономиста Эдуарда Каражии, коррупция в сфере госзакупок существует до сих пор, но с появлением системы публичных электронных торгов провернуть старые схемы и отдать подряд "знакомому" заказчику стало намного сложнее. А одесский политолог Ярослав Католик отмечает, что в системе, несмотря на все положительные стороны, есть и минусы.

"Чиновники уже находят способы обойти систему. Первый — это разбивка тендера на допороговые части: к примеру, вместо того чтобы купить целый компьютер, отдельно покупают монитор и мышку, ведь если закупка меньше 200 тыс. грн, ее можно проводить в режиме офлайн. Также наблюдаем махинации с требованиями", — говорит политолог.

МЕДИКАМ — КИСЛОРОД И ЯСТВА

Тем временем департамент здравоохранения горсовета сейчас озабочен питанием пациентов больниц и роддомов. На доставку еды планируют потратить до 5 млн грн, а с началом торгов эта цена может уменьшиться. Поиск голубого топлива, лекарств и даже услуг прачечных лег на плечи каждой отдельной больницы.

А одесская городская больница №10 находится в поиске шести наименований наркотических средств стоимостью 1,6 млн грн. Больница №8, как свидетельствует система закупок, уже нашла поставщика, который сэкономит ей 90 тыс. грн от заложенного бюджета. А клиническая больница проводит сразу семь тендеров, среди которых и договор на вывоз мусора за 600 тыс. грн, и различные лекарства почти на 10 млн грн, и медицинский кислород на 1 млн грн. За обслуживание автопарка это же медучреждение предлагает заплатить 480 тыс. грн, а за услуги прачечной — всего 280 тыс. грн в год.