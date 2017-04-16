Интересная профессия: картограф ради точной карты Одессы прошел 1000 км

В преддверии туристического сезона в Одессе современные картографы уточняют данные для электронных справочников и карт. Они, как и представители этой профессии много веков назад, лично обследуют город сантиметр за сантиметром, чтобы предоставить людям наиболее точную информацию, но полученные данные через планшет сразу загружают в электронную базу в сети, где их уже обрабатывают другие специалисты. "Сегодня" вместе с нью-картографом прогулялась по новому жилмассиву в Киевском районе города и узнала, как создают карту XXI века.

Андрей Лавров собирает и обрабатывает данные для сервисов "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Справочник". Он целыми днями ходит по городу, проверяя точность карт и добавляя наименования новых организаций в путеводители. Только за полгода он преодолел более 1000 километров, что примерно равняется ширине Черного моря, и собрал информацию о 7000 организаций. А наша задача — обследовать все учреждения жилмассива.

По словам Андрея, фирменная кепка и стандартное приветствие обычно убеждают предпринимателей рассказать о своем заведении. И он прав: лишь в одном заведении с нами категорически отказались общаться. "Кто-то более требовательный, подозрительный, а некоторые хотят удостоверение посмотреть, — рассказывает специалист. — Бывают люди, которые принципиально не хотят идти на контакт и придумывают странные доводы. Однажды собеседник вообще заявил, что я представляю налоговую".

Все данные сразу заносят в планшет. Фото: П. Мордынская

Специалист поучает: передвигаясь по городу, приходится отмечать и перепроверять все детали. Проезды, пешеходные дорожки, фонтаны, детские площадки: если чего-то на карте не хватает, он сам вносит данные. Работать приходится в любую погоду, а на случай дождей, метелей и штормов припасены маленькие хитрости. "Если погода просто плохая, я отправляюсь в торговый центр и работаю под навесом", — делится профессиональными секретами Андрей. Нам повезло: погода была хорошей, так что мы успели обойти все магазины, салоны красоты и даже танцстудию, которых еще не было на карте.

Наш собеседник признается, что при описании рынка заходить в каждый магазин необязательно, важно лишь представить весь спектр товаров. Сложнее всего изучать бизнес-центры, ведь охрана не пускает туда посторонних. Но и тут специалист находит выход — фотографирует информационный стенд с названиями фирм у входа, а дома во всемирной паутине уже уточняет данные компаний.

Правда, несмотря на современные технологии, данные, загруженные Андреем в электронную базу, еще раз проверяют. В итоге весь процесс занимает до полутора месяцев, а потом еще и проводится панорамная съемка улиц. "Снимаем по мере того, как устаревают данные. Обычно этим занимается мобильная команда, которая ездит на панорамомобиле по разным городам", — рассказала пресс-секретарь "Яндекс. Украины" Ольга Гриценко.