Интересная прогулка по Одессе: "фабрика вундеркиндов" и институт девиц

Одесса славится своими учебными заведениями, в которых получали образование знаменитости прежних времен и работали выдающиеся ученые. В XVIII—XIX веках образовательные учреждения Южной Пальмиры были, что называется, в центре внимания властей — им оказывали финансовую поддержку, выделяли землю под строительство корпусов. Некоторым школам в Одессе покровительствовала даже императорская семья.

Многие учебные заведения города, основанные еще более века назад, хотя и подверглись изменениям, продолжают функционировать до сих пор. А "Сегодня" выяснила интересные подробности об этих учреждениях. Мы расскажем, кто собирал деньги на строительство "Грековки", каким учебным заведениям покровительствовали императрицы Российской империи, а также узнаем, в какой школе в XIX веке работала столовая для малоимущих и где получали среднее образование советский партизан Яша Гордиенко и оперная певица Антонина Нежданова.

"ФАБРИКА ВУНДЕРКИНДОВ" НА ПЕПЕЛИЩЕ ГОСТИНИЦЫ



Это здание по сравнению с соседними можно назвать довольно молодым. Возвели его в 1930-е специально для первой в городе музыкальной школы. Ее основателем был одессит Петр Столярский — преподаватель игры на скрипке, обучавший самого Давида Ойстраха. Современники Столярского называли его школу "фабрикой вундеркиндов": многие воспитанники педагога покоряли международные конкурсы. Школу построили на месте сгоревшей ранее гостиницы "Крымской".

Сабанеев мост, 1

Старт

ДЕНЬГИ НА "ГРЕКОВКУ" СОБИРАЛИ ВСЕМ МИРОМ



А вот первая художественная школа появилась в Одессе в 1865-м. Долгое время она существовала только на пожертвования горожан. Преподаватели работали бесплатно, а занятия проходили в разных помещениях. В 1876-м чиновники выделили землю для строительства помещения, а деньги на возведение здания собирали всем миром. Существовал даже "дамский комитет" по сбору средств, куда входили супруги одесских чиновников. Открылась школа только в 1885-м. А в 1965-м ей присвоили имя выдающегося художника-баталиста Михаила Грекова, который здесь учился. К слову, в "Грековке" учился и один из основателей абстракционизма Василий Кандинский.

Ул. Преображенская, 14

880 м

АЛЬМА-МАТЕР ПАРТИЗАНА ЯШИ ГОРДИЕНКО



Здание нынешней школы №121 построили в 1939-м на месте училища для девочек, которое со временем трансформировали в жилой дом с квартирами. В одной из них во время своего визита в Одессу останавливалась украинская поэтесса Леся Украинка. По словам одесских краеведов, при возведении школы использовали кирпичи разрушенного в 1936-м Спасо-Преображенского собора. Именно здесь грыз гранит науки молодой советский партизан Яков Гордиенко: румынские оккупанты расстреляли 17-летнего парня в 1942-м. К слову, во время оккупации города во время Второй мировой войны в здании находился склад румынских войск, а после боевых действий работал госпиталь.

Ул. Льва Толстого, 1

1700 м

"МАРИИНКА": ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРАТРИЦЫ И ПОМОЩЬ ДЛЯ ВОСПИТАННИЦ



Первая в Одессе женская гимназия открылась на нынешней улице Льва Толстого в 1862-м. Обучение здесь длилось шесть лет. В 1868-м в знак покровительства учебное заведение посетила императрица Мария Александровна, ведь именно в ее честь гимназию назвали Мариинской. В учебном заведении работал попечительский совет, который помогал малообеспеченным ученицам: таким девочкам покупали учебники, платили за обучение и выдавали денежное пособие. Известно, что только за 1880-й такой помощью воспользовались 11 гимназисток. Само здание построили по проекту архитектора Франца Моранди. С тех пор сооружение неоднократно перестраивали, но оно все еще считается памятником архитектуры. На фасаде можно увидеть мемориальную табличку в память об оперной певице Антонине Неждановой, которая училась в гимназии. В наше время педагоги "Мариинки" обучают и девочек, и мальчиков.

Ул. Льва Толстого, 9

1900 м

ИНСТИТУТУ ДЕВИЦ ПОМОГАЛ ВОРОНЦОВ, А ИМПЕРАТРИЦА ПОДАРИЛА ИКОНЫ



В здании одного из корпусов нынешнего Одесского национального морского университета когда-то работал институт благородных девиц. Сам граф Михаил Воронцов создал попечительскую комиссию для решения проблем института, у которого не было своего помещения. По настоянию Воронцова учебному заведению отдали участок земли на нынешней улице Мечникова, но здание, спрятанное за множеством деревьев студенческого дворика "Водного", стало только вторым по счету пристанищем молодых девушек на этой территории. В 1830-е первое здание института, построенное архитектором Францем Боффо, уже не вмещало всех воспитанниц, поэтому на территории учебного заведения затеяли перестройку, и в середине XIX века здесь появилось трехэтажное строение, в котором теперь учатся студенты-водники. Четвертый этаж корпусу надстроили уже после Второй мировой войны. К слову, в XIX веке в институте была церковь, иконы для которой передала жена Николая I.

Ул. Мечникова, 34/2

2787 м

В ЕВРЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ УЧИЛИ ИВРИТ, А ТЕПЕРЬ ЛЕЧАТ ДЕТВОРУ



Этот дом считается одним из старейших на улице Базарной, так как его возвели еще в 1830-м для Еврейского общества взаимопомощи. В 1866-м здесь начала работать еврейская духовная семинария. Помимо иврита и Танаха (священного писания), воспитанники изучали математику, географию и немецкий язык. Дети учились бесплатно, а на территории школы работала дешевая кухня для бедных. Учебное заведение проработало до начала 1930-х, а сейчас здесь находится пансионат для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Ул. Базарная,35

5280 м