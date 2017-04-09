Из Одессы в Стамбул пустили паромное сообщение

Вчера, 16:39

Первый грузопассажирский паром отправился сегодня из Турции в Украину

Из Одессы пустили паром в Турцию.
Из Одессы пустили паром в Турцию.

С сегодняшнего дня Одессу и Стамбул свяжет паромное сообщение. Об это рассказал на своей странице в соцсети посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турция и Украина становятся ближе – сегодня основано прямое пассажирское паромное сообщение между портом Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой", – написал на своей странице в соцсети посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По словам дипломата, паром "Каунас" перевозит не только пассажиров, но и десятки грузовиков и вагонов. Также Сибига рассказал, что первый паром заполнили на 90 процентов. На "Каунасе" 7 этажей, а длина трюма, где находятся грузовики, 191 м.

Напомним, сообщалось ранее паром Sewol подняли на берег через три года после крушения.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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