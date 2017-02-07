Из-за непогоды в Одессе уже произошло 30 ДТП

В ближайшие дни в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики обещают сильный ветер и метель

В Одессе из-за ухудшения погодных условий возросло количество аварий: патрульные насчитали уже около 30 ДТП, в то время как в обычный день случается 10-15.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Так, в период с 08:00 до 12:00 на территории города патрульные оформили 27 ДТП без пострадавших и три ДТП без пострадавших водители оформили по европротоколу.

Утром на улице Сахарова произошло ДТП без пострадавших с участием маршрутки.

Кроме того, на перекрестке улицы Семинарской и проспекта Шевченко произошла авария, которая преградила путь троллейбусам.

Сотрудники полиции вместе с Одесским горсоветом просят одесситов быть осторожными на дороге. В связи с погодными условиями коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

Напомним, 8-10 февраля в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики обещают сильный ветер и метель.