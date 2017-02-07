Из-за непогоды в Одессе уже произошло 30 ДТП
В ближайшие дни в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики обещают сильный ветер и метель
В Одессе из-за ухудшения погодных условий возросло количество аварий: патрульные насчитали уже около 30 ДТП, в то время как в обычный день случается 10-15.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
Так, в период с 08:00 до 12:00 на территории города патрульные оформили 27 ДТП без пострадавших и три ДТП без пострадавших водители оформили по европротоколу.
Утром на улице Сахарова произошло ДТП без пострадавших с участием маршрутки.
Кроме того, на перекрестке улицы Семинарской и проспекта Шевченко произошла авария, которая преградила путь троллейбусам.
Сотрудники полиции вместе с Одесским горсоветом просят одесситов быть осторожными на дороге. В связи с погодными условиями коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.
Напомним, 8-10 февраля в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики обещают сильный ветер и метель.
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