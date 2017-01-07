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Из-за непогоды в Одесской области на всю ночь запретили движение автотранспорта http://www.segodnya.ua/img/article/7862/39_main.1483817234.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/39_tn.1483817234.jpg Одесса На территории Одесской области наблюдается сильная метель и снежные заносы

Из-за непогоды в Одесской области на всю ночь запретили движение автотранспорта

Сегодня, 20:55

На территории Одесской области наблюдается сильная метель и снежные заносы

Непогода в Одесской области. Фото: Facebook.com/yuriy.dimchoglo
Непогода в Одесской области. Фото: Facebook.com/yuriy.dimchoglo

Из-за непогоды в Одесской области с 18.00 7 января до 9.00 8 января запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, кроме автодороги М-05 Киев-Одесса, где запрещено движение грузовых авто.

"Обращаемся к водителям с просьбой и пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами", – следует из сообщения на сайте Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины в субботу вечером.

В Нацполиции также напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта. Посмотреть адресную программу возможно по ссылке. 

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Сугробы в человеческий рост. Facebook.com/yuriy.dimchoglo

Ранее сообщалось, что в Одесской области ограничен проезд на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск с 17 по 56 км для всех видов транспорта. Ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, а на автодороге М-15 Одесса-Рени с 84 км по 306 км (от поворота до с.Монаши до Рении) запрещено движение для всех видов транспорта.

Также запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Белгород-Днестровского, Саратского, Татарбунарского, Килийского, Измаилского, Ренийского районов.
проезд, непогода, движение, Киев-Одесса, одесса-рени

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Источник:

Интерфакс-Украина

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