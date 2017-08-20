Избиения заключенных в Одесском СИЗО: появилась реакция прокуратуры

Сегодня, 14:21

В ходе проверки СИЗО были выявлены "факты бесчеловечного обращения" с заключенными 

Фото: novostiphuketa.com
Фото: novostiphuketa.com

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, в ходе проверки, которая проходила 19 августа, выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися там людьми.

По результатам проверки начато уголовное производство по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, вечером в четверг заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере. Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Кроме того следователями прокуратуры Одесской области начато уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Позднее правоохранители установили, что подозреваемый в убийстве в последнее время практически не появлялся в своей камере, а жил в хоздворе, где размещался свинарник. При этом санкция суда на то, чтобы заключенный более двух часов был вне камеры, отсутствует. Также в хоздворе были обнаружены незарегистрированные нож и топор, с помощью которых преступник убил и расчленил свою жертву.

В связи с этими и другими фактами на время расследования от своей должности был отстранен начальник Одесского СИЗО Вячеслав Коваль.
Одесса, убийство, СИЗО, правоохранители, уголовное производство

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