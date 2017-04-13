К Пасхе одесситам показали картины на мегаписанках и научили печь куличи

Одесса вовсю готовится к празднованию Воскресения Христова. В городе провели первые пасхальные фестивали и открыли тематические выставки, а школьников научили печь праздничные куличи.

В рамках пасхального Мамаfest в торговом центре на ул. Среднефонтанской открылась выставка 90-сантиметровых "мегаписанок" от художников со всех уголков Украины. Основу главного символа праздника изготовили из стекловолокна, а живописцы воплотили на ее поверхности с помощью красок самые разные сюжеты и мотивы. В экспозицию вошла 101 писанка с метафорическими изображениями времен года и земли, декоративными рыбами и цветами, музыкальными котиками и египетским богом загробного мира Анубисом. Есть здесь и работы с традиционными украинскими узорами.

По словам организаторов феста, в прошлом году эти мегаписанки показывали на Софийской площади в Киеве: инициаторы фестиваля предложили выставить креативные пасхальные яйца в Одессе, а администрация торгового центра их поддержала. "Мне очень понравилось яйцо, напоминающее поверхность земли — выглядело очень необычно", — призналась нам одна из организаторов Мамаfest Алеся Артеменко. Увидеть чудо-писанки можно до 23 апреля.

ЮНЫЕ ПЕКАРИ. Тем временем 15 мальчишек и девчонок из одесской школы №118 научились печь пасхальные куличи. Кулинарным тонкостям их обучали пятеро студентов-третьекурсников специальности отельно-ресторанное дело Одесской нацакадемии пищевых технологий. 30 куличей, испеченных во время мастер-класса, планируют передать в детские дома и военный госпиталь.

Юные кулинары. Научились печь и украшать свои куличи. Фото: facebook.com

"Поскольку их будут кушать дети и пациенты госпиталя, мы использовали только натуральные продукты, не применяли никакие синтетические красители и ароматизаторы", — рассказала "Сегодня" замдекана факультета инновационных технологий питания и ресторанно-отельного бизнеса академии Светлана Саламатина.

Юные пекари и уже опытные кулинары вместе готовили тесто и украшали заранее испеченные пасхальные куличи, поскольку процесс приготовления занимает не менее шести часов.

Одесские волонтеры, в свою очередь, предлагают приготовить куличи и другие праздничные лакомства и отправиться с этими гостинцами в дом престарелых на ул. Терешковой. Продукты будут собирать 15 апреля с 16:00 до 20:00 около Пассажа на ул. Дерибасовской. Тут же в Горсаду накануне Пасхи появится праздничное дерево, украшенное десятками пасхальных яиц. Инициаторы проекта предлагают одесситам пожертвовать любую посильную сумму на закупку украшений, приобрести основу яйца для самостоятельного декупажа или посетить тематический мастер-класс, чтобы готовыми изделиями украсить растения в саду, а вырученные средства передать Скорой волонтерской помощи.

"Волонтеры этой группы каждый день проделывают титаническую работу, помогая социально незащищенным слоям населения", — говорят организаторы акции.