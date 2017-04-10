Как идет ремонт в центре Одессы

Вчера, 17:42

На улице Преображенской наводят порядок несмотря на праздники

В центре Одессы продолжается ремонт. Фото: Сегодня
В центре Одессы продолжается ремонт. Фото: Сегодня

В центре Одессы продолжают ремонтировать улицу Преображенскую. Коммунальщики трудятся над участком дорожного полотна от ул. Бунина до Дерибасовской. Одесситы уверяют, что рабочие не делают длительных передышек: работают в выходные и праздники. К примеру, трудились и сегодня – в День освобождения города от захватчиков.

"С самого утра понедельника там проводили какие-то земляные работы, разравнивали песок", — рассказала "Сегодня" горожанка Елена Лазнева.

На участке ул. Преображенской в районе здания горуправления полиции рабочие уже собрали железобетонные плиты для трамвайного полотна и теперь занимаются сваркой и монтажом рельсов. После этого, по словам чиновников, здесь приступят к укладке тротуарной плитки и начнут оборудовать сети уличного освещения и устанавливать опоры для контактной сети электротранспорта.

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Фото: Сегодня

Тем временем в районе Соборной площади полностью демонтировали старые трамвайные пути и брусчатку. В этом месте специалисты перекладывают водо- и газопровод. По бокам дороги вырыли достаточно глубокие канавы, так что прохожим следует быть начеку, особенно в темное время суток.

Также в Одессе продолжается ремонт транспортной развязки у Пересыпского моста. 
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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