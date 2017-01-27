Как проходят военные учения на юге Украины (фото)

В Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения Военно-Морских Сил (ВМС) Украины.

Как сообщает пресс-центр командования ВМС, к учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы.

Корабельный состав проводит тактические учения по ведению минно-заградительных действий, по организации универсальной обороны корабля (судна), поражению надводных целей.

"Морские пехотинцы в сжатые сроки осуществили многокилометровый марш комбинированным способом в направлении центральных и южных районов Одесской области, после чего сразу же приступили к выполнению поставленных задач – усиление охраны одного из мостов и других важных объектов, патрулирование транспортных коммуникаций, разведывательно-поисковых действий", – говорится в сообщении.

Напомним, учения Военно-морских сил ВСУ на территории Одесской и Николаевской областей начались на прошлой неделе.