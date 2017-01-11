Каникулы в Одессе: детям предлагают снять кино и начать свой бизнес

Зимние каникулы подходят к концу, но у одесских школьников еще есть время отдохнуть и научиться тому, о чем не расскажут во время уроков. "Сегодня" выяснила, чем может заняться ребятня в заснеженной Южной Пальмире.

НА ВОЗДУХЕ. Снег и солнечная погода — лучшее время для активного зимнего отдыха, поэтому родители с удовольствием приводят детишек на замерзшие пруды в парке Победы, где можно покататься на коньках, поиграть в хоккей или просто подурачиться, проехавшись по льду в ботинках. Доступ к прудам открыт для всех, главное — иметь подходящую амуницию и соблюдать технику безопасности. А со склонов, что возле прудов, можно прокатиться на санках или ледянках. К слову, любители экстремального спорта оборудовали импровизированную трассу для сноубординга на склонах у пляжа "Дельфин".

Если же мороз на улице "закусал" щечки, можно отправиться всей семьей в музей частных коллекций имени Блещунова и создать там маскарадный костюм. "Дети с родителями осматривают экспозицию, знакомятся с костюмами разных народов и эпох, а потом на основе своих впечатлений и наших заготовок создают из бумаги свои костюмы", — рассказала "Сегодня" сотрудник музея Наталья Гриднева.

Готовить и есть пиццу по-одесски детей научат в образовательном центре на Старорезничной. "Главная особенность нашего мастер-класса в том, что дети все делают самостоятельно: месят тесто, трут сыр. Занятие рассчитано на дошкольников и детей младшего школьного возраста и проводится по предварительной записи", — пояснила нам представитель центра Инна Шалуева. А подростков зовут на мастер-класс "Сегодня школьник — завтра бизнесмен": за час будущим предпринимателям обещают рассказать, как разработать свой собственный бизнес-проект и воплотить его в жизнь. Зовут ребятню и на мастер-классы по живописи и батику.

КИНО И НАУКА. Детский кинофестиваль "Чилдрен Кинофест" приглашает детей 7—14 лет снять свое кино и принять участие в конкурсе короткометражек продолжительностью до восьми секунд. "Жанровых или тематических ограничений нет", — говорят организаторы конкурса. Подавать заявку и работу просят до 20 апреля (childrenkinofest.com). А Еврейский культурный центр предлагает провести свое научное исследование, социальный эксперимент или создать творческую работу и принять участие в конкурсе "Развитие науки и технологий будущего". Работы нужно подать до 12 января, а победителя ждут смарт-часы. Подробности конкурса можно узнать по телефону 737-40-52.

ВАЛЯНИЕ И БАТИК

Фото: odessa.detivgorode.ua

В арт-центре на ул. Пушкинской, 55, ежедневно проходят мастер-классы для детей, где учат валять из шерсти, писать батик и выжигать по дереву. Уроки начинаются в 16:00, а стоимость одного занятия составит 90 грн с учетом расходных материалов.

ПАРК ПОБЕДЫ. ПОСТАВЯТ НА КОНЬКИ

Фото: dumskaya.net

Маленьким и большим поклонникам зимнего спорта стоит отправиться в парк Победы, где научат играть в хоккей и стоять на коньках.

В МУЗЕЕ. КОСТЮМЫ ДЛЯ МАСКАРАДА

Фото: facebook.com

Создавать маскарадные костюмы научат в любой день в музее имени Блещунова на ул. Польской, 19. Акция продлится до 19 января. Детский билет стоит 25 грн, взрослый — 50 грн.

ТРЕНИНГ. НАУЧАТ БИЗНЕСУ

Фото: peace-manifest.com

Мастер-класс для подростков "Сегодня шко¬льник — завтра бизнесмен" стартует 14 ян¬ва¬ря в 12:00 по адресу: ул. Жуковского, 9. Вход свободный.

ПИЦЦА ОТ ПОВАРЯТ

Фото: facebook.com

Детей 4—10 лет приглашают в 11:00 в субботу на мастер-класс по приготовлению пиццы в учебном центре на ул. Старорезничной, 28. Стоимость — 150 грн. Телефон для предварительной регистрации: (098) 248-90-34.