Красочная Одесса: круасаны на стенах, лес в подъезде и орел напротив СБУ

Одесские художники продолжают преображать город, превращая подъезды и обветшалые здания в арт-объекты. "Сегодня" отыскала самые свежие уличные экспонаты.

КИНООПЕРАТОР. ЗАСТЫЛ НА СТЕНЕ



Фото: vk.com

Портрет режиссера-документалиста и кинооператора Романа Кармена появился на одноименной улице в честь 110-й годовщины со дня его рождения. Изображение украшает обветшалую стену бывшего пивзавода. Как рассказали нам авторы работы, художники арт-объединения M97 projeсt, рисунок выполнили по просьбе местного жителя. "Приятно осознавать, что кто-то помнит о знаменитом земляке", — говорят одесситы.

РЫНОК. ФРАНЦИЯ И КРУАСАНЫ НА СТЕНАХ



Фото: instagram.com

Круасаны на авто и француженки в красных беретах украшают торговые павильоны на ж/м Котовского. По словам создателя граффити Алексея Баки, горожане увидят проект уже 1 мая: "Одна сторона рынка будет посвящена французской тематике, другая — одесской".

ОРЕЛ. "ПАРИТ" НАПРОТИВ ЗДАНИЯ СИЛОВИКОВ



Фото: vk.com

В рамках арт-проекта #Animalbws на стенах обветшалых сооружений в Одессе появляются изображения животных. Этот орел, к примеру, теперь парит над трансформаторной будкой напротив облуправления СБУ. Художники расположили рисунок достаточно высоко, чтобы вандалы его не повредили. "Некоторые люди видят в нем политический подтекст, мол, орел — это отсылка к российскому двуглавому, но это не так", — рассказал нам художник Игорь Матроскин. По словам арт-объединения M97 projeсt, проект аполитичный, его цель — популяризовать граффити как вид уличного искусства.

ШКОЛА. ЯРКИЕ КРАСКИ — ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ



Фото: vk.com

Благодаря художнику Алексею Шкурату и его коллегам из арт-студии Peach еврейская школа "Хабад-Ор Авнер" на ул. Пироговской стала одной из самых ярких и креативных в городе. Сначала художники расписали забор, изобразив 12 колен Израилевых. Еще два с половиной месяца ушло на оформление самого фасада. "Мы сами занимались подготовкой стен школы для покраски", — рассказал нам Шкурат, добавив, что в обновленной школе дети чувствуют себя более уверенно и радостно. В планах художников — преобразить еще сотню учебных заведений.

ПОДСТАНЦИЯ. С ОСЕННИМ ПЕЙЗАЖЕМ



Фото: vk.com

Около недели художникам понадобилось, чтобы превратить стены электроподстанции на ул. Бунина в пейзаж осеннего городка с домиками, церквушкой, трамвайными рельсами и даже часами. Краски купили владельцы подстанции.

В ПОДЪЕЗДЕ ДОМА. "ВЫРОС" ЛЕС



Фото: vk.com

Жильцы дома на Французском бульваре решили преобразить парадное и пригласили художников. "В течение трех-четырех дней мы создали в их доме настоящий лес", — рассказал нам один из авторов работы Игорь Матроскин.

БУФЕТ. ПОСЕЛИЛИ ТАРЕЛКИ НА УЛИЦЕ



Фото: vk.com

Одесские художники продолжают преображать и уличные телефонные шкафы. Так, новый шкаф-буфет появился у кафе на ул. Пантелеймоновской. Художники настолько старательно прорисовали содержимое, что со стороны он выглядит как настоящий.