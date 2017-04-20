Крупные взятки чиновников: в Одессе громкие дела зависли в судах

Сегодня, 08:19

По мнению политологов, в последние два года борьба с коррупцией в стране и в Одессе действительно активизировалась

Взятка. За $500 следователь предлагал не привлекать одессита за кражу. Фото: facebook.com
Взятка. За $500 следователь предлагал не привлекать одессита за кражу. Фото: facebook.com

На днях в Одессе задержали с поличным очередного взяточника в погонах. В этот раз мзду в $500 требовал следователь полиции, чтобы закрыть глаза на кражу. "Сегодня" выяснила, на каком этапе находятся дела по нашумевшим взяткам, в которых подозревают одесских чиновников, правоохранителей и служителей Фемиды.

Прошел ровно год с тех пор, как и. о. замглавы Овидиопольской РГА Николая Рудыка задержали по подозрению в получении $5000 за помощь в решении земельного вопроса. Тогда правоохранители рапортовали, что нашли деньги в пакете с яблоками. Прокурор требовал наказать подозреваемого тремя годами лишения свободы, однако в январе суд обязал экс-чиновника выплатить штраф в 25 500 грн. "В связи с несоответствием наказания правонарушению прокурор подал апелляционную жалобу", — рассказали нам в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона.

А вот большинство резонансных дел еще находятся на стадии рассмотрения. Так, по данным военных прокуроров, до сих пор слушается дело экс-военкома области Юрия Пискуна, которого обвиняют в выдаче двум парням "белых билетов" за $1700. "Пять месяцев назад поменяли адвоката, видимо, ответчик не соглашался с моими взглядами", — рассказал нам бывший адвокат экс-военкома Александр Маковецкий.

Также в суде находится дело экс-начальника Одесского горуправления милиции Олега Макухи, которого с осени 2015-го подозревают в получении $20 000, и одесского судьи Алексея Бурана, который во время задержания якобы еще и стрелял в детективов НАБУ. "Мы не можем говорить, что дело затягивается, иногда дела и по пять лет слушают, — объяснил нам адвокат Бурана Степан Бабчук. — На рассмотрение влияют отпуска и замена судей, а также неявка свидетелей".

Разбираются служители Фемиды и в деле прокурора Александра Модебадзе, задержанного при получении $5000 неправомерной выгоды. А вот прошлогоднее дело о барыше в $77 000, в получении которого подозревают сотрудников Одесского управления военной торговли, и вовсе находится на этапе досудебного расследования.

КОПЫ. В пресс-службе облпрокуратуры рапортуют: в прошлом году завершили 35 досудебных расследований по подозрению во взяточничестве 49 копов. Так, в суде слушается дело бывшего участкового Беляевского отдела милиции, требовавшего 20 000 грн за возвращение владельцу автомобиля, а также якобы собиравшего мзду с торговцев арбузами в летний сезон. Кроме того, сотрудники прокуратуры уже передали в суд дело патрульных, которые требовали от автолюбителя 7000 грн за возврат водительского удостоверения и несоставление протокола за вождение в нетрезвом виде.

ЭКСПЕРТЫ: НУЖНО ЗАВЕРШИТЬ РЕФОРМЫ

Политолог Павел Колотвин считает, что в последние два года борьба с коррупцией в стране и в Одессе действительно активизировалась. "Правоохранители начали действовать, появилась и политическая воля главы государства, — сказал "Сегодня" Колотвин. — Однако многие дела затягивают в суде. Иногда это делают умышленно, иногда мешает процессуальный кодекс". Вторит ему и глава "Антикоррупционного офиса" Алексей Черный: "Чтобы что-то изменилось, нужно завершить реформы в правоохранительных органах и судах".
взятка, мошенничество, чиновники, взяточничество

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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