Ледяное бедствие в Одессе: за сутки 89 ДТП и 183 травмы

Автомобили съезжают с дороги в кювет, в аэропорту задерживают рейсы, а на скользких тротуарах падают пешеходы

В Одессе и области продолжается ледяное бедствие: автомобили съезжают с дороги в кювет, в аэропорту задерживают рейсы, а на скользких тротуарах падают пешеходы. "183 человека обратились с травмами к медикам, 26 из них госпитализировали", — рассказала "Сегодня" пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева.

А по данным патрульных, за последние сутки в городе произошло 89 ДТП. Наименее аварийной была ситуация в Малиновском районе — здесь произошло 18 аварий. А лидирует по количеству происшествий Киевский район, где за сутки оформили 25 ДТП. На взлетно-посадочной полосе из-за непогоды приземлились лишь пять из 17 запланированных самолетов, и еще 13 лайнеров не смогли вылететь из Одессы.

Добавил гололед работы и сотрудникам ГСЧС. Спасатели вытаскивали из кювета авто в Балтском, Подольском, Овидиопольском, Кодымском районах и городе Черноморске. "Всего спасли 23 человека, в том числе одного ребенка", — сообщили спасатели. Также, по данным управления ГСЧС в Одесской области, без света из-за обледенения остались 54 населенных пункта, большинство из которых расположены на юге области.