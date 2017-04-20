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Метель в Одессе усиливается и продолжится до вечера http://www.segodnya.ua/img/article/10145/1_main.1492690996.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10145/1_tn.1492690996.jpg Одесса В Одесской области с утра  намело до 20 сантиметров снега

Метель в Одессе усиливается и продолжится до вечера

Сегодня, 15:21

В Одесской области с утра  намело до 20 сантиметров снега

Одесскую область замело снегом. Фото: AFP
Одесскую область замело снегом. Фото: AFP

Метель, которая обрушилась на Одессу, утихнет только к вечеру. Об этом сообщили сотрудники Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает "Трасса Е-95". 

Снегопад вызван приходом на территорию Украины арктического циклона, отметили синоптики.

"Максимальное снижение температуры до -3 градусов на севере Одесской области и до -1 градусов в Одессе и на юге, ожидается в ночь с 20 на 21 апреля. Далее, 22 апреля, погодные условия начнут улучшаться", – сообщил заместитель начальника Гидрометцентра Черного и Азовского морей Игорь Невировский.

Стоит отметить, что в Одесской области с утра  намело до 20 сантиметров снега.

Ранее сообщалось, что в Одессе и области сильно ухудшились погодные условия: на севере области выпал снег, а на море начался сильный шторм.

В Одесской облгосадминистрации под руководством губернатора Максима Степанова прошло заседание оперативного штаба, на котором были даны четкие поручения относительно быстрого совместного реагирования на ухудшение погодных условий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области переведены в усиленный режим работы.

Спасатели призывают одесситов максимально ограничить выход на улицу, особенно пожилых людей, детей и женщин, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и электропроводов, а водителей – ограничить поездки на дальние расстояния.
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