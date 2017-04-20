Метель в Одессе усиливается и продолжится до вечера

В Одесской области с утра намело до 20 сантиметров снега

Метель, которая обрушилась на Одессу, утихнет только к вечеру. Об этом сообщили сотрудники Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает "Трасса Е-95".

Снегопад вызван приходом на территорию Украины арктического циклона, отметили синоптики.



"Максимальное снижение температуры до -3 градусов на севере Одесской области и до -1 градусов в Одессе и на юге, ожидается в ночь с 20 на 21 апреля. Далее, 22 апреля, погодные условия начнут улучшаться", – сообщил заместитель начальника Гидрометцентра Черного и Азовского морей Игорь Невировский.



Стоит отметить, что в Одесской области с утра намело до 20 сантиметров снега.