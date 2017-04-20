Метель в Одессе усиливается и продолжится до вечера
В Одесской области с утра намело до 20 сантиметров снега
Метель, которая обрушилась на Одессу, утихнет только к вечеру. Об этом сообщили сотрудники Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает "Трасса Е-95".
Снегопад вызван приходом на территорию Украины арктического циклона, отметили синоптики.
"Максимальное снижение температуры до -3 градусов на севере Одесской области и до -1 градусов в Одессе и на юге, ожидается в ночь с 20 на 21 апреля. Далее, 22 апреля, погодные условия начнут улучшаться", – сообщил заместитель начальника Гидрометцентра Черного и Азовского морей Игорь Невировский.
Стоит отметить, что в Одесской области с утра намело до 20 сантиметров снега.
Ранее сообщалось, что в Одессе и области сильно ухудшились погодные условия: на севере области выпал снег, а на море начался сильный шторм.
В Одесской облгосадминистрации под руководством губернатора Максима Степанова прошло заседание оперативного штаба, на котором были даны четкие поручения относительно быстрого совместного реагирования на ухудшение погодных условий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области переведены в усиленный режим работы.
Спасатели призывают одесситов максимально ограничить выход на улицу, особенно пожилых людей, детей и женщин, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и электропроводов, а водителей – ограничить поездки на дальние расстояния.
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