Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Мужчина, разыскиваемый за убийство под Одессой, планировал наехать на толпу людей на грузовике http://www.segodnya.ua/img/article/7845/10_main.1483041864.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/10_tn.1483041864.jpg Одесса По дороге в областной центр мужчина попал в ДТП, но его это не остановило

Мужчина, разыскиваемый за убийство под Одессой, планировал наехать на толпу людей на грузовике

Сегодня, 22:04

По дороге в областной центр мужчина попал в ДТП, но его это не остановило

Правоохранители разыскивают 31-летнего мужчину, фото ГУ Нацполиции
Правоохранители разыскивают 31-летнего мужчину, фото ГУ Нацполиции

Мужчина, которого разыскивают за убийство матери и ребенка в Одесской области, планировал наехать на толпу людей на грузовике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд на большую толпу людей в Одессе. Воплощая намеченное, он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и двинулся к областному центру. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился", – говорится в сообщении.

Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра.

"Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея превосходство в проходимости над легковушками полицейских он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его машина застряла в пахоте, он бросил ее и побежал по полю. Сейчас место, где в последний раз видели злоумышленника, оцеплено. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются", – добавили в пресс-службе.

Напомним, правоохранители Одесской области разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка. 

Полицейским поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Как отмечается, 31-летний житель пгт Овидиополь скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле МАN белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Введен в действие оперативный план "Сирена".

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с  предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
ДТП, Одесса, убийство, женщина, дочь, мужчина, заблокировали, убийства, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость "Мужчина, разыскиваемый за убийство под Одессой, планировал наехать на толпу людей на грузовике". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

ГУ Нацполиции

В Одесской области разыскивают мужчину, который отрезал головы матери и ребенку

Сегодня, 20:45

Введен план "Сирена"

Днепропетровск

Фото: grim.ru

Мужчина зверски убил трех человек в Днепропетровской области

Сегодня, 19:16

Одно тело преступник спрятал в диване собственного дома, а убитых мужчину и женщину закопал в гараже

Харьков

Преступник задержан. Фото: pixabay.com

Знакомство харьковчанки с мужчиной стало роковым для ее брата

Сегодня, 18:53

Полиция быстро вычислила убийцу, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

Мир

В деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка

Сегодня, 14:12

Громкое убийство российского дипломата обрастает новыми подробностями 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.